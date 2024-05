Ngân hàng trung ương Hàn Quốc tiếp tục đóng băng lãi suất cơ bản ở mức 3,5%

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 23/5 đã mở cuộc họp của Ủy ban Chính sách tiền tệ lần thứ 4 trong năm nay, quyết định giữ nguyên mức lãi suất cơ bản là 3,5%/năm. Đây là lần thứ 11 liên tiếp BOK đóng băng lãi suất cơ bản kể từ tháng 2 năm ngoái.Lý do Ngân hàng trung ương đưa ra quyết định trên là bởi tỷ lệ tăng giá tiêu dùng tháng 4 là 2,9%, vẫn cao hơn mức mục tiêu 2% của BOK, hay chính sách tiền tệ của các nước lớn như Mỹ và biến động tỷ giá hối đoái lớn.Trong báo cáo phương hướng chính sách tiền tệ, Ủy ban Chính sách tiền tệ đánh giá đà tăng trưởng kinh tế của quý I cải thiện và biến động tỷ giá hối đoái mở rộng khiến giá cả có thể bị đẩy cao, thêm vào đó là rủi ro địa chính trị vẫn đang tiếp tục.Mặt khác, BOK cùng ngày cũng đã điều chỉnh tốc độ tăng trưởng kinh tế năm nay, nâng triển vọng tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực tế từ mức 2,1% lên 2,5%, cao hơn so với mức 2,3% của Quỹ tiền tệ quốc tế và mức 2,6% mà Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) và Viện nghiên cứu phát triển Hàn Quốc (KDI) dự doán.Ngân hàng trung ương Hàn Quốc giải thích lý do điều chỉnh là bởi tỷ lệ tăng trưởng kinh tế của quý I năm nay đã gần chạm mức dự đoán trước đó, cũng như tiêu dùng cũng cho thấy đà hồi phục sau nửa cuối năm. BOK dự đoán tốc độ tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc năm 2025 là 2,1%, thấp hơn 0,2% so với mức dự đoán trước đó. Ngoài ra, Ngân hàng trung ương cũng giữ nguyên triển vọng tăng giá tiêu dùng năm nay ở mức 2,6%.