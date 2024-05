Thu nhập thực tế hộ gia đình Hàn Quốc quý I/2024 giảm 1,6%

Photo : KBS News

Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 23/5 công bố thu nhập bình quân mỗi hộ gia đình Hàn Quốc trong quý I năm nay đạt 5.122.000 won (3.757 USD), tăng 1,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, thu nhập thực tế hộ gia đình phản ánh mức lạm phát 3% lại giảm 1,6%, mức giảm sâu nhất trong quý I kể từ năm 2017.Đặc biệt, bất chấp giá cả tăng cao, thu nhập từ lao động của các hộ gia đình lại giảm 1,1% so với cùng kỳ năm trước; nếu phản ánh mức tăng giá cả thì thu nhập từ lao động của hộ gia đình trong quý vừa qua giảm 3,9%, mức giảm sâu nhất trong lịch sử thống kê.Trong khi đó, chi tiêu hộ gia đình quý I là 3.984.000 won (2.922 USD), tăng 2,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Tiêu dùng thực tế của hộ gia đình sau khi trừ các khoản đóng bảo hiểm xã hội và tiền lãi thì tăng 3%. Nếu xét tới tỷ lệ tăng giá tiêu dùng thì tiêu dùng thực tế của hộ gia đình vẫn giữ nguyên. Mặc dù chi tiêu không tăng, nhưng do thu nhập giảm, nên quy mô thu nhập thặng dư của các hộ gia đình lại giảm 2,6% so với quý I năm ngoái.Trong số các hộ gia đình, nhóm 20% hộ có thu nhập thấp nhất lại có chi tiêu nhiều hơn thu nhập 357.000 won (262 USD), là nhóm duy nhất chi tiêu vượt thu nhập, cho thấy tầng lớp thu nhập thấp vẫn đang gặp khó khăn.