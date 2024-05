Liên hợp quốc thảo luận kín về việc lập cơ chế thay thế cho Ban chuyên gia Ủy ban cấm vận Bắc Triều Tiên

Photo : KBS News

Hội đồng bảo an Liên hợp quốc ngày 22/5 (giờ địa phương) đã mở cuộc họp kín tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Mỹ), thảo luận vấn đề liên quan đến Ủy ban cấm vận Bắc Triều Tiên.Ủy ban cấm vận Bình Nhưỡng là tổ chức thuộc Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, được thành lập theo Nghị quyết trừng phạt miền Bắc số 1718 được Hội đồng bảo an thông qua nhằm đối phó với vụ thử hạt nhân đầu tiên của nước này vào tháng 10 năm 2006. Nước Chủ tịch Ủy ban (hiện là Thụy Sĩ) có nhiệm vụ phải báo cáo lên Hội đồng bảo an các nội dung hoạt động của ủy ban định kỳ mỗi 90 ngày/lần.Buổi báo cáo cùng ngày được diễn ra lần đầu kể từ sau khi Ban chuyên gia Ủy ban cấm vận Bắc Triều Tiên chấm dứt hoạt động hôm 30/4. Ban chuyên gia này có nhiệm vụ hỗ trợ công tác cho Ủy ban cấm vận Bắc Triều Tiên, tiến hành điều tra các nghi ngờ vi phạm lệnh trừng phạt miền Bắc và ra báo cáo chuyên sâu liên quan tới các hành vi vi phạm nghị quyết mỗi năm hai lần. Có thể nói, Ban chuyên gia đóng vai trò "giám sát" việc thực thi lệnh cấm vận Bình Nhưỡng.Tuy nhiên, vào ngày 28/3 vừa qua, dự thảo gia hạn nhiệm kỳ của Ban chuyên gia này đã bị phủ quyết tại Hội đồng bảo an, do nước thành viên thường trực Nga phủ quyết. Theo đó, Ban chuyên gia đã kết thúc nhiệm kỳ vào ngày 30/4 và chính thức giải thể vào ngày 1/5 vừa qua.Trong buổi thảo luận kín ngày 22/5, các nước thành viên Hội đồng bảo an được cho là đã đưa ra ý kiến về việc lập ra một cơ chế thay thế vai trò của Ban chuyên gia Ủy ban cấm vận Bắc Triều Tiên. Được biết, cuộc thảo luận liên quan tại Hội đồng bảo an đã không đạt được tiến triển bởi các nước thành viên thường trực có lập trường khác biệt về việc duy trì hoạt động của Ban chuyên gia.Theo quy định, một vấn đề sẽ không được thông qua nếu chỉ cần một nước thành viên thường trực Hội đồng bảo an phản đối. Việc thảo luận phương án lập một cơ chế bên ngoài Hội đồng bảo an để thay thế cho Ban chuyên gia trên thực tế cũng không mấy dễ dàng vì có nhiều hạn chế.