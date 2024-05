Chính phủ Seoul ấn định mức tăng chỉ tiêu tuyển sinh ngành Y cho năm học 2025

Photo : YONHAP News

Hội đồng giáo dục Đại học Hàn Quốc ngày 24/5 đã mở cuộc họp của Ủy ban tuyển sinh đại học, thông qua "Kế hoạch tuyển sinh đại học năm học 2025" sửa đổi, phản ánh chính sách nâng chỉ tiêu tuyển sinh ngành Y của Chính phủ.Trong năm học tới, số chỉ tiêu tuyển sinh của các trường đại học y trên cả nước được ấn định chính thức là 4.567 chỉ tiêu, tăng 1.509 chỉ tiêu so với năm học trước (3.058 chỉ tiêu). Như vậy, đây là đầu tiên Hàn Quốc nâng chỉ tiêu tuyển sinh ngành Y sau 27 năm kể từ sau khi Đại học Y thuộc Đại học Jeju được thành lập vào năm 1998. Hội đồng giáo dục Đại học sẽ công bố các nội dung cụ thể như tỷ lệ xét tuyển và thi tuyển của các trường vào ngày 30/5 tới.Mặt khác, Thứ trưởng Bộ Y tế và phúc lợi Hàn Quốc Park Min-soo trong buổi họp báo thường kỳ ngày 24/5 cho biết hiện tại, Chính phủ không có kế hoạch huy động bác sĩ người nước ngoài tham gia khám chữa bệnh trong nước do nhu cầu không lớn.Ông Park khẳng định hệ thống chăm sóc y tế trong nước hiện nay dù không thể bằng như trước khi các bác sĩ nội trú nghỉ việc tập thể, nhưng vẫn đang được vận hành tương đối ổn định.Việc Chính phủ sửa đổi Quy tắc thi hành Luật Y tế trong đó cho phép bác sĩ có giấy phép hành nghề do nước ngoài cấp có thể khám chữa bệnh tại Hàn Quốc chỉ là một biện pháp cải thiện chế độ mang tính chất đối phó với tình huống nguy cấp. Nếu tình hình trở nên nghiêm trọng hơn so với hiện nay thì việc cho phép bác sĩ người nước ngoài được phép hành nghề là một phương tiện bổ trợ để bảo vệ tính mạng, sức khỏe của người dân.Thứ trưởng Park cho biết hiện tại, Chính phủ vẫn đang xem xét những ý kiến thu thập được trong thời gian đăng công báo dự thảo sửa đổi Quy tắc thi hành luật, và sẽ ra quyết định có áp dụng hay không vào tuần sau.Trong vòng từ ngày 8-20/5, Bộ Y tế và phúc lợi đã đăng công báo về dự thảo sửa đổi một phần Quy tắc thi hành Luật Y tế, cho phép người có giấy phép hành nghề bác sĩ do nước ngoài cấp có thể khám chữa bệnh tại Hàn Quốc trong tình huống cảnh báo khủng hoảng y tế được nâng lên mức "nghiêm trọng".