Seoul đề nghị mở rộng hợp tác nhà máy điện nguyên tử với Séc

Photo : YONHAP News

Hàn Quốc và Séc ngày 23/5 đã tổ chức cuộc họp của Ủy ban kinh tế chung lần thứ 5 tại trụ sở Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ở Seoul, thảo luận việc tăng cường an ninh kinh tế và hợp tác chuỗi cung ứng.Cuộc họp do Điều phối viên Kinh tế ngoại giao Bộ Ngoại giao Kim Hee-sang và Thứ trưởng Bộ Công nghiệp và thương mại Séc Petr Tresnak đồng chủ trì.Tại đây, Seoul đã trình bày về thế mạnh năng lực cạnh tranh ngành công nghiệp điện nguyên tử của Hàn Quốc, đề nghị mở rộng hợp tác với Praha ở lĩnh vực này. Hiện tại, doanh nghiệp của Hàn Quốc đang tham gia vòng đấu thầu cuối cùng dự án xây dựng nhà máy điện nguyên tử mới của Séc.Hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác ở lĩnh vực đối phó với biến đổi khí hậu và kinh tế hydro, một lĩnh vực quan trọng để đảm bảo an ninh kinh tế. Ngoài ra, quan chức hai nước cũng thảo luận phương án hợp tác trong tương lai, ở các lĩnh vực khác như năng lượng, khoa học công nghệ, giao thông và hạ tầng.