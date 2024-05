Chính phủ Hàn Quốc cấm vận riêng với 7 cá nhân Bắc Triều Tiên và 2 tàu của Nga

Photo : YONHAP News

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 24/5 công bố danh sách cấm vận riêng bổ sung đối với 7 cá nhân Bắc Triều Tiên và 2 tàu thuyền của Nga có dính líu tới giao dịch vũ khí Nga-Triều, vi phạm nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.Các đối tượng do Seoul trừng phạt lần này được cho là đã tham gia các hoạt động cung ứng vật tư và nguồn tiền để phát triển hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng như vận tải vật tư quân sự, giao dịch vũ khí, nhập dầu tinh chế vào miền Bắc, kiếm ngoại hối nhờ lao động tại nước ngoài.Cụ thể, nhân vật Rim Yong-hyok, giám đốc Công ty thương mại phát triển khoáng sản Triều Tiên (KOMID) chi nhánh tại Syria, bị trừng phạt vì có dính líu tới giao dịch vũ khí giữa Nga và miền Bắc. Công ty này từng bị liệt vào danh sách cấm vận của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc vào ngày 24/4/2009, là doanh nghiệp sản xuất vũ khí Nhà nước của Bắc Triều Tiên, cung ứng tên lửa đạn đạo và vũ khí truyền thống.Trong báo cáo thường niên phát hành vào tháng 3 vừa qua của Ban chuyên gia Ủy ban cấm vận Bắc Triều Tiên thuộc Hội đồng bảo an, nhân vật Rim Yong-hyok được cho là đã đàm phán giao dịch vũ khí với đối tác người Nga thuộc tập đoàn lính đánh thuê Wagner của Nga từ năm 2022 đến tháng 10 năm ngoái.Ngoài ra, nhân vật Han Hyok-chol, người đứng đầu Công ty thương mại Taeryong tại Vladivostok (Nga), thì bị cho là đã nhập dầu diesel xuất xứ Nga qua Công ty thương mại Sungnisan, đơn vị từng bị liệt vào danh sách đen cấm vận của Chính phủ Hàn Quốc vào ngày 14/10/2022.5 cá nhân khác bị cấm vận lần này là Kim Jong-gil, Chang Ho-yong, Ri Kyong-sik, Ri yong-min và Pak Kwang-hyok. Tất cả đều là nhân viên của Công ty Myongan thuộc Bộ Công nghiệp quân nhu miền Bắc, đang cư trú trái phép tại Vladivostok, thu về nguồn tiền để Bắc Triều Tiên phát triển tên lửa và hạt nhân bằng các hoạt động kiếm ngoại tệ ở lĩnh vực công nghệ thông tin (IT).Hai chiếc tàu của Nga bị cấm vận là Maia-1 và Maria, được cho là đã chở lượng lớn container để vận chuyển vật tư quân sự qua lại giữa Nga và Bắc Triều Tiên.Bộ Ngoại giao Hàn Quốc nhấn mạnh hợp tác quân sự Nga-Triều vi phạm rõ ràng nghị quyết của Hội đồng bảo an, là hành vi đe dọa nghiêm trọng tới hòa bình và sự ổn định trên không chỉ bán đảo Hàn Quốc mà cả toàn thế giới. Seoul hối thúc Matxcơva và Bình Nhưỡng dừng các hoạt động hợp tác trái phép này.Bộ Ngoại giao giải thích đã đưa ra biện pháp cấm vận riêng lần này dưới sự phối hợp chặt chẽ với các nước hữu hảo, góp phần củng cố hơn nữa mạng lưới trừng phạt Bắc Triều Tiên của cộng đồng quốc tế. Bất cứ trường hợp nào giao dịch với các đối tượng bị cấm vận mà không có sự cho phép của Chính phủ sẽ bị trừng phạt theo quy định luật liên quan.