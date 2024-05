Hàn Quốc sẽ đảm nhận vai trò nước Chủ tịch Hội đồng bảo an Liên hợp quốc trong tháng 6

Photo : YONHAP News

Đại sứ Hàn Quốc tại Liên hợp quốc Hwang Joon-kook ngày 23/5 (giờ địa phương) đã mở buổi họp báo tại văn phòng Phái đoàn thường trực Hàn Quốc tại Liên hợp quốc ở New York (Mỹ), cho biết Hàn Quốc sẽ đảm nhận chức nước Chủ tịch Hội đồng bảo an trong tháng 6.Vị trí nước Chủ tịch Hội đồng bảo an sẽ do 15 nước thành viên luân phiên phụ trách trong vòng một tháng dựa theo thứ tự bảng chữ cái La-tinh trong tên gọi của nước đó. Nước Chủ tịch sẽ có quyền hạn chủ trì các cuộc họp chính thức cũng như các buổi thảo luận kín của Hội đồng bảo an, đại diện cho Hội đồng bảo an trước các nước thành viên hoặc cơ quan trực thuộc Liên hợp quốc. Hàn Quốc từng giữ chức nước Chủ tịch Hội đồng bảo an vào tháng 5 năm 2014.Đại sứ Hwang giải thích nước Chủ tịch sẽ có quyền quyết định thời gian, cách thức thảo luận các nghị sự tại Hội đồng bảo an thông qua thảo luận với các nước thành viên khác; và giữ vai trò quan trọng vì có thể tác động đến phương hướng thảo luận các vấn đề quốc tế nổi cộm, cũng như hình thành dư luận quốc tế.Theo thông lệ, nước Chủ tịch có thể tổ chức các sự kiện tiêu biểu liên quan đến các vấn đề mà nước này cho là quan trọng, tách biệt với nghị sự chính thức của Hội đồng Bảo an. Lần này, Hàn Quốc có kế hoạch tổ chức các buổi thảo luận cấp cao công khai về chủ đề an ninh mạng, dự kiến sẽ do Bộ trưởng Ngoại giao Cho Tae-yul chủ trì.Đại sứ Hàn Quốc nhấn mạnh các hoạt động mạng độc hại như tấn công mạng đối với các cơ sở hạ tầng trọng tâm, đánh cắp thông tin dân sự và tài sản ảo là một mối đe dọa an ninh mang tính chất vượt qua khỏi biên giới các quốc gia mà tất cả các nước đều phải đối mặt. Vậy nhưng, vấn đề an ninh mạng hiện lại không phải là nghị sự chính thức và cũng không được thảo luận định kỳ tại Hội đồng bảo an, nên đây sẽ là nhiệm vụ thách thức mang tính thời đại trong tương lai. Hơn nữa, an ninh mạng có liên quan trực tiếp và gián tiếp tới vấn đề hạt nhân của Bắc Triều Tiên, xét đến việc nước này đang tích cực đánh cắp tiền ảo nhằm thu nguồn tiền cần thiết để phát triển vũ khí hạt nhân.Ngoài ra, Hàn Quốc cũng dự kiến sẽ triệu tập thêm các cuộc họp để thảo luận về các vấn đề an ninh nổi cộm, như chiến tranh tại dải Gaza và chiến tranh Nga-Ukraine.Đại sứ Hwang hy vọng hai năm hoạt động với vai trò là nước thành viên không thường trực Hội đồng bảo an, đặc biệt là các hoạt động trên cương vị nước Chủ tịch Hội đồng bảo an trong tháng 6 tới, sẽ giúp mở rộng chân trời ngoại giao của Hàn Quốc, tương xứng với vị thế của Seoul tại Liên hợp quốc, góp phần thúc đẩy ngoại giao trong vai trò là quốc gia trụ cột toàn cầu.