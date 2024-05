Liên hoan phim giả tưởng quốc tế Bucheon ghi nhận số lượng tác phẩm đăng ký cao kỷ lục

Photo : YONHAP News

Liên hoan phim giả tưởng quốc tế Bucheon (BIFAN) lần thứ 28 dự kiến khai mạc vào tháng 7 tới đã ghi nhận số lượng tác phẩm đăng ký tham gia cao kỷ lục. Trong vòng 4 tháng từ đầu năm đến nay, Ban tổ chức liên hoan phim đã tiếp nhận 3.418 tác phẩm đăng ký tham dự, tăng 20,27% so với năm ngoái.Xét theo thể loại, đối với các phẩm điện ảnh nước ngoài, có 293 phim dài và 1.311 phim ngắn đến từ 84 nước. Đối với điện ảnh Hàn Quốc, có 149 phim dài và 1.558 phim ngắn đăng ký tham gia liên hoan phim. Xét theo hạng mục, có 3.018 phim là tác phẩm trình chiếu năm nay, số lượng cao kỷ lục.Trong hạng mục "It Project" nhằm tìm kiếm và hỗ trợ cho các dự án phim điện đột phá, có tổng cộng 322 tác phẩm đến từ 50 nước đăng ký tham dự. Ngoài ra, 78 tác phẩm đăng ký ở mục "Vượt xa thực tế" (Beyond Reality), một hạng mục phim XR (thực tế mở rộng).Xét theo quốc gia, có 169 phim của Mỹ đăng ký tham gia, chiếm nhiều nhất, sau đó tới Đài Loan 116 phim, Nhật Bản 110 phim, Anh 98 phim.Liên hoan phim giả tưởng quốc tế Bucheon sẽ khai mạc vào ngày 4/7 tới, và kéo dài trong vòng 10 ngày tại thành phố Bucheon, tỉnh Gyeongi.