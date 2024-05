Tổng thống Hàn Quốc họp song phương với Thủ tướng Nhật Bản và Trung Quốc tại Seoul

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol ngày 26/5 đã lần lượt có cuộc gặp riêng với Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio và Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường, hiện đang ở thăm Seoul để dự Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Trung-Nhật lần thứ 9.Trong cuộc họp với lãnh đạo Nhật Bản, Tổng thống Yoon đã đề cập đến vấn đề hai nước quan tâm nhất hiện nay, đó là việc Chính phủ Tokyo ra hướng dẫn hành chính đối với công ty Line Yahoo (LY) yêu cầu công ty này tăng cường quản lý an toàn và xem xét lại các biện pháp quản trị an toàn thông tin, cải thiện hệ thống kinh doanh, trong đó có việc xem xét lại mối quan hệ vốn với hãng Naver của Hàn Quốc. Tổng thống Yoon cho rằng Seoul và Tokyo cần phải quản lý tốt để vấn đề này không trở thành vấn đề nổi cộm giữa hai nước trong tương lai.Đáp lại, Thủ tướng Kishida giải thích hướng dẫn hành chính của Bộ Nội vụ và truyền thông Nhật Bản được thực hiện dựa trên nguyên tắc không thay đổi lập trường hiện tại là thúc đẩy đầu tư của các doanh nghiệp nước ngoài vào Nhật Bản, trong đó bao gồm doanh nghiệp Hàn Quốc.Lãnh đạo Hàn-Nhật cũng thảo luận phương án lập mới cơ chế Đối thoại hợp tác hydro và Đối thoại hợp tác tài nguyên. Hai nước dự kiến sẽ hợp tác để lập tiêu chuẩn liên quan tới hydro, quy cách liên quan tới năng lượng hydro; kỳ vọng thúc đẩy ổn định chuỗi cung ứng khoáng sản trọng tâm.Mặt khác, tại cuộc hội đàm với Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường, Tổng thống Yoon nhấn mạnh Seoul và Bắc Kinh cần thiết phải hợp tác chặt chẽ vì hòa bình và thịnh vượng của không chỉ hai nước Hàn-Trung mà của cả cộng đồng quốc tế, trong bối cảnh hai bên đang phải đối mặt với những thách thức chung toàn cầu và bất ổn kinh tế thế giới gia tăng do chiến tranh Nga-Ukraine và chiến tranh Israel-Hamas.Về phần mình, Thủ tướng Lý Cường chuyển lời thăm hỏi của Chủ tịch nước Tập Cận Bình tới Tổng thống Yoon. Ông Lý Cường đánh giá nhìn lại lịch sử 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Hàn-Trung, hai nước đã đạt được sự phát triển nhanh chóng, đạt được những thành tựu phong phú ở lĩnh vực kinh tế, thương mại, mang lại lợi ích to lớn cho người dân hai nước.Thủ tướng Trung Quốc nhấn mạnh Seoul và Bắc Kinh vẫn luôn duy trì tôn trọng lẫn nhau, làm sâu sắc hơn tình hữu nghị và sự tin tưởng thông qua đối thoại bình đẳng và trao đổi cởi mở, chân thành. Trung Quốc mong muốn nỗ lực cùng với Hàn Quốc, để trở thành hai nước láng giềng tin tưởng của nhau, và là đối tác hỗ trợ để cùng thành công. Ông Lý Cường hy vọng Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Trung-Nhật lần này sẽ gặt hái được những thành quả tích cực, đóng góp cho hợp tác ba bên và sự phát triển của khu vực.Bên cạnh đó, hai bên đã nhất trí nối lại vòng đàm phán thứ 2 nhằm mở rộng từ lĩnh vực sản phẩm sang lĩnh vực dịch vụ trong Hiệp định thương mại tự do (FTA) Hàn-Trung; tăng cường hợp tác để đối phó với tội phạm xuyên quốc gia như ma túy, đánh bạc trái phép.