Lãnh đạo Hàn-Trung-Nhật đồng tình về việc duy trì hòa bình và ổn định bán đảo Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Trong buổi họp báo chung sau Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Trung-Nhật lần thứ 9 diễn ra tại Phủ Tổng thống (nơi làm việc của các Tổng thống tiền nhiệm) sáng ngày 27/5, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol cho biết lãnh đạo ba nước đã đồng tình rằng hợp tác Hàn-Trung-Nhật góp phần làm tăng cường quan hệ song phương cũng như hòa bình và thịnh vượng khu vực. Việc duy trì hòa bình và ổn định bán đảo Hàn Quốc vừa là lợi ích chung, vừa là trách nhiệm của ba nước.Ông Yoon nhấn mạnh về tầm quan trọng trong những nỗ lực thực thi nghị quyết cấm vận Bắc Triều Tiên của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc và phi hạt nhân hóa miền Bắc, với mục tiêu vì một bán đảo Hàn Quốc tự do và hòa bình.Tổng thống cho biết ba nhà lãnh đạo nhất trí mở rộng hợp tác để mang lại lợi ích thực chất cho người dân ba nước. Để làm được điều này, ba bên phải thường xuyên gặp gỡ, trao đổi. Seoul, Bắc Kinh và Tokyo nhất trí chỉ định năm 2025 và 2026 là Năm giao lưu văn hóa Hàn-Trung-Nhật, thúc đẩy hơn nữa giao lưu nhân lực, văn hóa; đồng thời nỗ lực để đạt mục tiêu giao lưu nhân lực 40 triệu người/năm cho tới năm 2030, đặc biệt là giao lưu giữa thế hệ tương lai.Lãnh đạo ba nước quyết định thiết lập môi trường thương mại, đầu tư minh bạch và dễ dự đoán cho doanh nghiệp ba nước; xây dựng chuỗi cung ứng an toàn; hợp tác đối phó với các vấn đề môi trường, khủng hoảng y tế công cộng, tội phạm xuyên biên giới. Ba bên cũng nhất trí hợp tác với các nước khu vực khác trên thế giới, như Mông Cổ, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), vì sự thịnh vượng chung trong khu vực.Lãnh đạo ba nước quyết định tổ chức định kỳ hội nghị thượng đỉnh ba bên, tiếp tục xúc tiến thể chế hóa cơ chế hợp tác Hàn-Trung-Nhật.Tại buổi họp báo, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio hối thúc Bắc Triều Tiên dừng kế hoạch phóng vệ tinh nhân tạo mà nước này công bố cùng ngày. Ông Kishida khẳng định việc phi hạt nhân hóa Bình Nhưỡng và sự ổn định của bán đảo Hàn Quốc chính là lợi ích chung của ba nước Hàn-Trung-Nhật. Thủ tướng Kishida cho biết đã đề nghị lãnh đạo Hàn-Trung tiếp tục hỗ trợ để giải quyết vấn đề công dân Nhật Bản bị miền Bắc bắt cóc.Về phần mình, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường cho biết Bắc Kinh sẽ tiếp tục nỗ lực thúc đẩy hòa bình và ổn định bán đảo Hàn Quốc, giải quyết vấn đề này bằng chính trị. Trung Quốc kêu gọi các bên liên quan cần tiếp tục kiềm chế, tránh để tình hình trở nên phức tạp và xấu hơn.Ông Lý Cường kêu gọi ba nước giải quyết tốt các vấn đề nhạy cảm, mâu thuẫn, bất đồng ý kiến, quan tâm tới lợi ích cốt lõi của nhau và các vấn đề quan tâm chính, hiện thực hóa chủ nghĩa đa phương đích thực, bảo vệ an toàn và ổn định cho khu vực Đông Bắc Á, vì hòa bình và an ninh của khu vực và thế giới.