Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 27/5 công bố báo cáo "Giá cả tăng cao và tiêu dùng", trong đó cho biết giá tiêu dùng đã tăng lũy kế 12,8% kể từ sau năm 2021 cho tới gần đây. Mức tăng này cao gấp đôi so với mức tăng 5,5% bình quân cùng giai đoạn những năm 2010.BOK cho biết trong năm 2021 và 2022, giá cả tăng cao đã kéo tụt khoảng 4% tốc độ tăng tiêu dùng do làm co hẹp sức mua thực tế. Kể từ sau năm ngoái, mặc dù giá tiêu dùng đã tăng chậm lại, nhưng vẫn là yếu tố kéo tụt tiêu dùng. Lạm phát tăng khiến giá trị tài sản thực tế giảm theo, lại tiếp tục khiến tiêu dùng co hẹp hơn nữa.Giá cả tăng cao đặc biệt ảnh hưởng tiêu cực tới tầng lớp cao tuổi và thu nhập thấp. Tầng lớp cao tuổi có tỷ trọng chi tiêu cho các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu như năng lượng, thực phẩm và đồ uống cao, nên giá cả tăng sẽ gây ra gánh nặng lớn. Tỷ lệ tăng giá tiêu dùng theo cảm nhận của người từ 60 tuổi trở lên cao hơn khoảng 2% so với các nhóm tuổi khác. Điều này cũng tương tự ở đối tượng thu nhập thấp.Tuy nhiên, BOK cũng chỉ ra rằng các khoản lương hưu, lương hưu cơ bản phản ánh theo tỷ lệ lạm phát, nên cũng giảm bớt được phần nào gánh nặng cho nhóm đối tượng cao tuổi và thu nhập thấp.Ngân hàng trung ương cho rằng cần tiếp tục duy trì đường lối ổn định giá cả như hiện nay, do giá cả tăng cao tạo ra hiệu ứng tái phân phối thu nhập một cách tiêu cực, làm gia tăng khó khăn kinh tế cho tầng lớp yếu thế.