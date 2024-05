Bộ Ngoại giao Hàn Quốc sơ tán 6 công dân khỏi bạo loạn ở New Caledonia

Photo : YONHAP News

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 26/5 cho biết đã sơ tán an toàn 6 công dân khỏi New Caledonia, vùng lãnh thổ thuộc Pháp ở Thái Bình Dương, nơi đang xảy ra bạo loạn quy mô lớn.Quan chức Bộ Ngoại giao cho biết trong ngày 25/5, Chính phủ Hàn Quốc đã phối hợp với Chính phủ Pháp đưa 6 công dân mong muốn được sơ tán rời khỏi thủ đô Noumea bằng máy bay một cách an toàn. Trong thời gian tới, Chính phủ sẽ tiếp tục tìm kiếm các biện pháp đa dạng để đảm bảo an toàn cho công dân còn đang cư trú tại New Caledonia.New Caledonia gần đây đang rơi vào bạo loạn nghiêm trọng do sự xung đột bạo lực giữa thế lực ủng hộ Pháp và thế lực ủng hộ độc lập tách khỏi Pháp.