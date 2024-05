Bắc Triều Tiên phóng thất bại vệ tinh trinh sát quân sự trong đêm 27/5

Photo : KBS News

Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc ngày 28/5 cho biết đã phát hiện được dấu tích phỏng đoán là vệ tinh trinh sát quân sự do Bắc Triều Tiên phóng từ khu vực xã Dongchang, tỉnh Bắc Pyongan vào khoảng 10 giờ 44 phút đêm một ngày trước.Vật thể của miền Bắc đã bị vỡ làm nhiều mảnh trên vùng biển hai phút sau khi phóng. Hội đồng tham mưu trưởng liên quân đánh giá có vẻ vật thể phóng đã bị phát nổ từ trên không.Đến khoảng 0 giờ 30 phút rạng sáng ngày 28/5, Bắc Triều Tiên cũng xác định vụ phóng vệ tinh trinh sát đã thất bại.Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin cho biết quân đội nước này ngày 27/5 đã phóng vệ tinh trinh sát “Malligyong-1-1” bằng tên lửa đẩy vũ trụ kiểu mới. Tuy nhiên, tầng 1 của tên lửa đã phát nổ trên không sau khi phóng.KCNA cho biết nước này bước đầu kết luận nguyên nhân xảy ra sự cố trên là do động cơ chạy bằng hydro lỏng và dầu hỏa mới phát triển. Tổng cục công nghệ hàng không vũ trụ quốc gia miền Bắc đang xác định các nguyên nhân khiến vụ phóng thất bại.Trước đó, Bình Nhưỡng rạng sáng ngày 27/5 đã thông báo với Chính phủ Nhật Bản kế hoạch phóng vệ tinh trinh sát quân sự trong khoảng từ cùng ngày đến 4/6. Các chuyên gia nhận định rằng do miền Bắc mong muốn thực hiện vụ phóng trong thời gian diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Trung-Nhật, nên chưa thể đảm bảo hoàn hảo về độ tin cậy của động cơ kiểu mới.Ngay sau động thái khiêu khích của miền Bắc, Văn phòng An ninh quốc gia thuộc Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc đã triệu tập cuộc họp rà soát tình hình an ninh vào lúc 11 giờ 40 phút đêm 27/5, do Chánh Văn phòng Chang Ho-jin chủ trì. Các quan chức tham gia cuộc họp đã lên án vụ phóng vệ tinh trinh sát quân sự của Bình Nhưỡng là hành vi vi phạm nghị quyết Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, đe dọa bán đảo Hàn Quốc, khu vực và cộng đồng quốc tế.Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đã bày tỏ lập trường lên án vụ phóng vệ tinh của Bắc Triều Tiên, khẳng định đang hợp tác chặt chẽ với Hàn Quốc và Nhật Bản về vấn đề liên quan. Washington cũng sẽ hợp tác với cộng đồng quốc tế để truyền đi tín hiệu mạnh mẽ rằng Bình Nhưỡng sẽ chỉ bị cô lập nghiêm trọng vì các hành vi gây tổn hại tới hòa bình và thịnh vượng của bán đảo Hàn Quốc.Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Hayashi Yoshimasa đã mở buổi họp báo ngay trong đêm 27/5, phản đối quyết liệt vụ phóng vệ tinh của Bắc Triều Tiên. Các động thái phóng tên lửa liên tục của miền Bắc đang đe dọa đến nền hòa bình của cộng đồng quốc tế, đồng thời vi phạm nhiều nghị quyết của Hội đồng bảo an.