Photo : YONHAP News

Hiệp hội các nhà kinh doanh Hàn Quốc (FKI) ngày 28/5 công bố kết quả phân tích dữ liệu "Global Marketplace" của hãng xếp hạng tín nhiệm Standard & Poor's (S&P) của Mỹ .Số lượng khoáng sản trọng tâm mà doanh nghiệp Hàn Quốc đang sở hữu là 36 loại thuộc 7 nhóm như đồng, kẽm, quặng sắt, nikel, lithium. Con số này ít hơn nhiều so với các nước như Trung Quốc (1.992 loại), Mỹ (1.976 loại), thậm chí ít hơn hẳn so với nước nghèo tài nguyên là Nhật Bản (134 loại).Trong khi đó, sản lượng quy đổi khoáng sản trọng tâm của doanh nghiệp Hàn Quốc chỉ chiếm dưới 1% tổng sản lượng toàn thế giới. Sản lượng quy đổi bằng tổng sản lượng khoáng sản nhân với tỷ lệ thị phần của doanh nghiệp. Nước láng giềng Nhật Bản có sản lượng đồng chiếm 4,1%, kẽm chiếm 3%, quặng sắt 3%; đều cao hơn hẳn so với Hàn Quốc.FKI kết luận rằng Hàn Quốc hiện đang phụ thuộc lớn vào việc nhập khẩu khoáng sản trọng tâm dùng cho cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Mức độ phụ thuộc nhập khẩu nikel, lithium, cobalt từ Indonesia, Australia, Congo trong khoảng từ 40 đến 60%. 68,2% nikel sunfat đang được nhập khẩu từ Phần Lan, 87,9% lithium oxide và lithium hydroxide nhập khẩu từ Trung Quốc.Hiệp hội các nhà kinh doanh Hàn Quốc phân tích các khoáng sản trọng tâm có liên quan tới an ninh kinh tế, nên việc duy trì cung cầu ổn định là hết sức quan trọng. Chính phủ cần tăng cường hợp tác công-tư, nâng cao thị phần khoáng sản nước ngoài xét trên tầm nhìn chiến lược quốc gia.Để doanh nghiệp sở hữu được khoáng sản trọng tâm sẽ cần đầu tư rất lớn ngay từ giai đoạn tiền sản xuất. Do vậy, Chính phủ cần đẩy mạnh hơn nữa các chương trình vốn hỗ trợ vay chính sách cho doanh nghiệp đầu tư phát triển tài nguyên tại nước ngoài; mở rộng mạng lưới hợp tác quốc tế với Chính phủ các nước xuất khẩu tài nguyên; lập ra liên danh nhà thầu công-tư để làm bệ đỡ hỗ trợ cho doanh nghiệp.