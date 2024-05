Dự báo dân số Seoul giảm xuống còn 7,9 triệu dân vào năm 2052

Photo : KBS News

Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 28/5 đưa ra dự báo về dân số các địa phương trên toàn quốc cho tới năm 2052.Năm 2022, dân số tất cả các tỉnh thành trên toàn Hàn Quốc, trừ thành phố Sejong, đều giảm tự nhiên, do số người tử vong nhiều hơn số trẻ chào đời. Cục Thống kê dự báo với đà này, dân số thủ đô Seoul vào năm 2052 sẽ giảm xuống còn 7,93 triệu dân, tức giảm gần 16% so với 9,42 triệu dân năm 2022.Trong số 17 tỉnh thành, thành phố Busan được dự báo sẽ có mức giảm dân số sâu nhất. Cục Thống kê dự báo dân số Busan sẽ giảm còn 2,45 triệu dân vào năm 2052, giảm 25,8% so với mức 3,3 triệu dân năm 2022. Tiếp theo là thành phố Ulsan, giảm 25,7%, còn 830.000 dân. Thành phố Daegu giảm 24,5%, còn 1,8 triệu dân. Thành phố Gwangju giảm 19,7%, còn 1,18 triệu dân. Thành phố Daejeon giảm 15,1%, còn 1,25 triệu dân.Ngược lại, thành phố Sejong được dự báo sẽ tăng 41% dân số so với năm 2022, với 540.000 dân sinh sống do người dân từ các địa phương khác chuyển tới. Dân số tỉnh Gyeonggi cũng được dự báo tăng 0,9%, đạt 13,81 triệu dân.Mặt khác, Cục Thống kê cũng đưa ra dự báo về xu thế già hóa dân số trên cả nước. Trong số các tỉnh thành, tỉnh Nam Jeolla được dự báo sẽ có tỷ lệ dân số già cao nhất cả nước vào năm 2052, chiếm 49,6% tổng dân số địa phương này.