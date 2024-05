Seoul cam kết viện trợ tiếp 26 triệu USD cho Syria và các nước lân cận đang bị khủng hoảng nhân đạo

Photo : YONHAP News

Điều phối viên ngoại giao đa phương toàn cầu Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Kwon Ki-hwan ngày 27/5 (giờ địa phương) đã tham dự "Hội nghị Brussels lần thứ 8 về hỗ trợ cho tương lai Syria và các quốc gia trong khu vực" do Liên minh châu Âu (EU) tổ chức tại Brussels (Bỉ). Tại đây, ông Kwon cam kết Seoul sẽ viện trợ 26 triệu USD cho Syria và các nước lân cận.Quan chức Hàn Quốc bày tỏ lo ngại về khủng hoảng nhân đạo leo thang do nội chiến tại Syria đã kéo dài hơn 13 năm. Điều phối viên Kwon nhấn mạnh để giải tỏa khủng hoảng nhân đạo, điều quan trọng là phải tìm ra một giải pháp chính trị, căn cứ theo Nghị quyết số 2254 của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, có nội dung hối thúc dừng mọi cuộc tấn công và các cơ sở dân sự ở Syria.Theo Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc (OCHA), khoảng 71% (16 triệu người) trong số 23,46 triệu người dân Syria đang cần được viện trợ nhân đạo. Tại hội nghị năm ngoái, Chính phủ Hàn Quốc đã cam kết viện trợ 12 triệu USD.Bộ Ngoại giao nhấn mạnh trên cương vị là một thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế và là nước thành viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2024-2025, Hàn Quốc sẽ tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng quốc tế nỗ lực viện trợ cho những khu vực đang rơi vào khủng hoảng nhân đạo.Nội chiến ở Syria nổ ra từ tháng 3/2011, thời điểm xảy ra hàng loạt cuộc biểu tình chống Chính phủ yêu cầu dân chủ hóa tại các quốc gia Ả-rập. Chính quyền Tổng thống Bashar Hafez al-Assad đã đàn áp cứng rắn các cuộc biểu tình yêu cầu ông này từ chức.Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR) có trụ sở ở Anh thống kê đã có hơn 500.000 người thiệt mạng trong cuộc nội chiến kéo dài suốt 13 năm qua.