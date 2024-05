Bộ Ngoại giao Hàn Quốc tiến hành cải tổ cơ cấu tổ chức

Photo : YONHAP News

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 28/5 đã tiến hành cải tổ cơ cấu tổ chức, bổ sung thêm tổ chức phân tích thông tin tình báo vào "Văn phòng các vấn đề hòa bình và an ninh bán đảo Hàn Quốc", nơi vốn là cơ quan chuyên phụ trách về đàm phán vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên, mở rộng thành "Văn phòng chiến lược ngoại giao và tình báo".Theo quy định sửa đổi về tổ chức các cơ quan trực thuộc Bộ Ngoại giao, Văn phòng chiến lược ngoại giao và tình báo sẽ có 4 đơn vị trực thuộc là Vụ Hoạch định chiến lược ngoại giao, Vụ Hoạch định tình báo ngoại giao, Vụ Chính sách bán đảo Hàn Quốc và Vụ An ninh quốc tế.Thông qua sự cải tổ tổ chức lần này, Bộ Ngoại giao có kế hoạch đưa ra các chính sách ngoại giao một cách nhanh chóng và tỉ mỉ hơn nhằm đối phó với tình hình khủng hoảng phức tạp toàn cầu và sự biến đổi môi trường địa chính trị.Vụ Hoạch định tình báo ngoại giao được lập mới lần này sẽ đảm nhận việc thu thập và phân tích thông tin tình báo trên toàn thế giới. Ngoài ra, Bộ Ngoại giao cũng lập mới Ban Chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương chuyên trách quản lý và rà soát việc thực thi chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương, một chiến lược khu vực toàn diện đầu tiên của Hàn Quốc.Vụ Chính sách bán đảo Hàn Quốc sẽ tiếp nhận nghiệp vụ của Văn phòng các vấn đề hòa bình và an ninh bán đảo Hàn Quốc trước đây, được rút gọn từ cơ cấu cấp Thứ trưởng với 2 Vụ 4 Ban, thành cơ cấu cấp Vụ trưởng với 1 Vụ và 3 Ban.Bộ Ngoại giao giải thích tổ chức phụ trách nghiệp vụ về bán đảo Hàn Quốc đã được cơ cấu lại theo phương hướng kiên định với chính sách phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên và tăng cường năng lực thực hiện các nghiệp vụ dựa trên giá trị phổ quát, như vấn đề nhân quyền Bắc Triều Tiên, hỗ trợ người tị nạn miền Bắc.Ngoài ra, Bộ cũng đã lập mới Ban Ngoại giao an ninh và kinh tế, chuyên trách việc xúc tiến trọng điểm các vấn đề ngoại giao, an ninh, kinh tế. Vụ Đông Bắc Á cũng đã được cải tổ thành Vụ Đông Bắc Á và Trung Á.Bộ Ngoại giao nhấn mạnh việc cải tổ cơ cấu lần này được tiến hành theo phương thức cơ cấu lại các tổ chức hiện có và tái đầu tư vào các lĩnh vực cần thiết, theo chính sách thúc đẩy hiệu quả điều hành quốc gia của Chính phủ.