Nhà lãnh đạo Kim Jong-un chỉ trích mạnh mẽ các cuộc tập trận của quân đội Hàn Quốc đối phó với vụ phóng vệ tinh

Photo : KBS News

Báo Lao động, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Bắc Triều Tiên, đưa tin cho biết Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un ngày 28/5 đã tới thăm Viện Khoa học quốc phòng trực thuộc Tổng cục tên lửa nhân kỷ niệm 60 năm thành lập viện này.Tại đây, nhà lãnh đạo Kim đã đề cập đến vụ phóng vệ tinh trong đêm ngày 27/5 đã thất bại do lỗi hệ thống tự phát nổ của động cơ tầng 1 tên lửa đẩy. Ông Kim nhấn mạnh việc sở hữu vệ tinh trinh sát quân sự giúp đất nước được tăng cường hơn nữa năng lực tự vệ, răn đe và bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia trước các mối đe dọa tiềm tàng trong tình hình môi trường an ninh quốc gia đang có những thay đổi nghiêm trọng do các cuộc diễn tập quân sự và hành vi khiêu khích của Mỹ. Chính vì vậy mà điều này đang trở thành nhiệm vụ tiên quyết cần thiết mà miền Bắc cần phải thực hiện vì liên quan trực tiếp đến an ninh quốc gia.Nhà lãnh đạo Kim cũng đề cập đến việc như mọi khi, miền Bắc lần này cũng ban lệnh cảnh báo trước khi phóng vệ tinh, tôn trọng và tuân thủ luật pháp quốc tế, vì sự an toàn hàng hải và hàng không trong khu vực, đảm bảo tính minh bạch. Vậy nhưng, "kẻ bù nhìn" Hàn Quốc lại gọi vụ phóng vệ tinh trinh sát của miền Bắc là động thái khiêu khích, hòng thể hiện quyết tâm và năng lực mạnh mẽ. Seoul lấy cớ này để diễn tập biên đội bay và tấn công, thể hiện sự điên cuồng, thách thức Bình Nhưỡng một cách trực diện bằng sự thị uy vũ lực.Ông Kim nhấn mạnh miền Bắc phải đảm bảo thực hiện quyền tự vệ bằng các hành động cứng rắn tuyệt đối và áp đảo, chống lại những hành động ngang ngược của quân đội Hàn Quốc trước việc thực thi chủ quyền một cách chính đáng của Bắc Triều Tiên.Trước đó, quân đội Hàn Quốc đã huy động khoảng 20 chiến đấu cơ tập trận bay ở khu vực phía Nam vùng cấm bay ở miền Trung, sau khi Bắc Triều Tiên thông báo phóng vệ tinh trinh sát quân sự vào rạng sáng ngày 27/5.