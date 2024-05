Số trẻ em chào đời tại Hàn Quốc quý I/2024 giảm sâu kỷ lục

Photo : KBS News

Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 29/5 công bố số trẻ chào đời trong quý I năm nay là 60.474 trẻ, giảm hơn 6% so với cùng kỳ năm ngoái, mức giảm sâu kỷ lục trong các quý I.Tổng tỷ suất sinh (dự đoán số trẻ bình quân một phụ nữ sinh ra trong suốt thời kỳ sinh đẻ) quý vừa qua đạt 0,76 trẻ, lần đầu tiên rơi xuống ngưỡng 0,7 trẻ xét theo các quý I. Thông thường, số trẻ chào đời đầu năm sẽ nhiều hơn cuối năm. Với đà này, tổng tỷ suất sinh cả năm nay nhiều khả năng sẽ lần đầu tiên rơi xuống ngưỡng 0,6 trẻ.Trong khi số trẻ chào đời giảm, thì số người tử vong lại tăng do xu hướng già hóa dân số. Tổng số người tử vong trong quý I năm nay là hơn 93.000 người, tăng 5,2% so với quý trước. Dân số Hàn Quốc giảm tự nhiên hơn 33.000 người trong quý I năm nay.Tuy nhiên, số cặp vợ chồng kết hôn, một chỉ số dẫn dắt tỷ lệ sinh, lại tăng 0,4% trong quý I. Cục Thống kê nhận định mặc dù còn lo ngại về sự sụt giảm dân số, nhưng nếu hiệu ứng từ việc xu hướng kết hôn tăng trở lại sau đại dịch COVID-19 phản ánh trong nửa cuối năm nay thì mức giảm tỷ lệ sinh cả năm sẽ có thể được thu hẹp hơn.