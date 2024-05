346 tác phẩm tham gia Giải thưởng Phim truyền hình quốc tế Seoul 2024

Photo : YONHAP News

Ban tổ chức Giải thưởng Phim truyền hình quốc tế Seoul (Seoul International Drama Awards) ngày 29/5 cho biết đã tiếp nhận 346 tác phẩm phim truyền hình đăng ký tham gia từ 48 quốc gia thuộc toàn bộ 6 châu lục trên toàn thế giới, quy mô cao kỷ lục.Ở hạng mục cạnh tranh quốc tế, đáng chú ý là những bộ phim truyền hình gây tiếng vang trên phạm vi toàn cầu trong năm qua, như phim "Bài toán 3 vật thể" do Netflix sản xuất, hay phim "Phồn hoa", tác phẩm truyền hình đầu tay của đạo diễn Vương Gia vệ, phim truyền hình Nhật Bản "Eye Love You" có sự tham gia diễn xuất của nam diễn viên Hàn Quốc Chae Jong-hyeop.Ở hạng mục phim truyền hình Hàn Quốc là sự cạnh tranh giữa sê-ri "Đội thiếu niên siêu đẳng" (Moving), "Chú Samsik", "Vigilante" của Disney+, "Nữ hoàng nước mắt" do Studio Dragon sản xuất, sê-ri phim gốc Netflix "Nghịch lý kẻ sát nhân".Ở đề cử giải thưởng cá nhân là những cái tên như nam diễn viên Kim Soo-hyun trong phim "Nữ hoàng nước mắt", Kim Tae-ri trong phim "Ác quỷ", Song Kang-ho trong phim "Chú Samsik", Chae Jong-hyeop trong phim "Eye Love You".Giải thưởng phim truyền hình quốc tế Seoul được tổ chức từ năm 2006, nhằm phát triển ngành công nghiệp phim truyền hình toàn cầu và hòa hợp nhân loại, với sự tài trợ của Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch Hàn Quốc, chính quyền thành phố Seoul và các đài truyền hình KBS, MBC, SBS, EBS, CBS.Lễ trao giải sẽ được tổ chức vào ngày 25/9 tới. Ngoài ra, nhiều sự kiện bên lề sẽ được tổ chức trong hai ngày 26-27/9, như trò chuyện với các đạo diễn, diễn viên tên tuổi, gian hàng trải nghiệm phim truyền hình.