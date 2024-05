Bình Nhưỡng phóng tên lửa đạn đạo về vùng biển phía Đông chỉ sau ba ngày phóng vệ tinh thất bại

Photo : YONHAP News

Bắc Triều Tiên lúc 6 giờ 14 phút sáng ngày 30/5 đã phóng hơn chục vật thể được phỏng đoán là tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ khu vực Sunan (Bình Nhưỡng) về vùng biển phía Đông.Theo Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc, tên lửa lần này đã rớt xuống biển Đông sau khi bay quãng đường hơn 350 km. Quân đội đã tăng cường giám sát và duy trì tư thế cảnh giác để đối phó việc miền Bắc tiếp tục khiêu khích, cũng như trao đổi các thông tin về tên lửa đạn đạo với đồng minh Mỹ và Nhật Bản.Hội đồng tham mưu trưởng lên án mạnh mẽ vụ phóng tên lửa của miền Bắc là hành động khiêu khích đe dọa nghiêm trọng đến hòa bình và sự ổn định của bán đảo Hàn Quốc. Quân đội sẽ duy trì năng lực và tư thế đối phó áp đảo trước bất cứ động thái khiêu khích nào của Bắc Triều Tiên, theo dõi sát sao các hoạt động của miền Bắc dựa trên tư thế phòng vệ liên quân Hàn-Mỹ vững chắc.Đài Phát thanh và truyền hình Nhật Bản (NHK) cũng dẫn lời Lực lượng bảo vệ bờ biển của nước này cho biết vật thể có thể là tên lửa đạn đạo do miền Bắc phóng đã rớt xuống biển, khả năng cao đây là tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM).Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ngay lập tức đã mở cuộc họp rà soát tình hình an ninh do Chánh Văn phòng An ninh quốc gia Yin Sung-hwan chủ trì, phân tích các thông số tên lửa của miền Bắc.Động thái khiêu khích lần này của Bắc Triều Tiên diễn ra chỉ ba ngày sau khi nước này phóng thất bại vệ tinh trinh sát quân sự vào đêm 27/5, và 13 ngày sau vụ phóng một tên lửa đạn đạo với tầm bắn hơn 300 km hôm 17/5. Ngoài ra, kể từ đêm 28/5, miền Bắc còn thả bóng bay chứa chất thải sang miền Nam, liên tiếp dùng nhiều biện pháp để khiêu khích.Phó Chủ tịch Ủy ban tuyên truyền đảng Lao động Kim Yo-jong, em gái Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un, một ngày trước đã ra tuyên bố với nội dung khẳng định việc thả bóng bay sang Hàn Quốc là sự "tự do biểu đạt".