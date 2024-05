Tổng thống Hàn Quốc phủ quyết 4 dự luật tranh cãi đã được Quốc hội thông qua

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol ngày 29/5 đã phủ quyết 4 dự luật tranh cãi, được đảng đối lập Dân chủ đồng hành đơn phương xúc tiến thông qua tại Quốc hội một ngày trước.Như vậy, các dự luật này đã bị hủy bỏ chỉ sau một ngày, do Tổng thống đã phủ quyết đúng vào ngày cuối cùng của nhiệm kỳ Quốc hội Hàn Quốc khóa XXI.Tổng cộng ông Yoon đã phủ quyết 14 dự luật được Quốc hội thông qua kể từ sau khi lên nắm quyền. Chính phủ giải thích lý do Tổng thổng phủ quyết là bởi lo ngại dự luật này sẽ gây ra tranh cãi xã hội và tạo gánh nặng về ngân sách.Trước tiên, Chính phủ chỉ ra rằng dự luật về ưu đãi người có công trong phong trào dân chủ cho phép việc tự ý lựa chọn đối tượng con em người có công, để ưu tiên xét tuyển vào các trường đại học, trung học phổ thông tư thục, có thể gây ra vấn đề về tính công bằng.Đối với dự luật đặc biệt về hỗ trợ thiệt hại do lừa đảo thuê nhà và ổn định nhà ở cho nạn nhân, Chính phủ lo ngại nội dung dự luật sẽ ảnh hưởng xấu tới khả năng thanh toán của Quỹ nhà ở đô thị. Phương thức "cứu trợ trước, thu hồi sau" cho nạn nhân có thể dẫn tới rủi ro không thể thu hồi hàng nghìn tỷ won (tương đương hàng tỷ USD).Dự luật về Phòng nông nghiệp và thủy sản với nội dung quy định về việc Chính phủ, chính quyền địa phương phải hỗ trợ kinh phí hoạt động cần thiết cho Phòng nông nghiệp và thủy sản các cấp sẽ có thể biến tổ chức này trở thành một tổ chức công ích Nhà nước. Còn dự luật hỗ trợ ngành công nghiệp chăn nuôi bò nội địa bền vững thì có vấn đề về tính công bằng.Tuy nhiên, Chính phủ quyết định vẫn giữ nguyên và đăng công báo dự thảo sửa đổi Luật đặc biệt về hỗ trợ thiệt hại trong thảm họa chìm tàu Sewol. Dự thảo này có nội dung gia hạn thời gian hỗ trợ chi phí y tế cho nạn nhân trong thảm họa chìm tàu Sewol năm 2014 thêm 5 năm, tức cho đến tháng 4 năm 2029.