Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc tham dự Đối thoại Shangri-La tại Singapore

Photo : YONHAP News

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Shin Won-sik sẽ tham dự Hội nghị cấp cao an ninh châu Á lần thứ 21, hay còn gọi là Đối thoại Shangri-La, tại Singapore, diễn ra từ ngày 31/5 tới ngày 2/6.Đối thoại Shangri-La là một hội nghị an ninh đa phương do Viện nghiên cứu chiến lược quốc tế (IISS) của Anh tổ chức, với sự tham gia của Bộ trưởng Quốc phòng, quan chức cấp cao trong quân đội các nước lớn của châu Á, châu Âu. Sự kiện được tổ chức thường niên tại khách sạn Shangri-La Singapore, nên mới có tên là Đối thoại Shangri-La.Tại phiên họp chính ngày 1/6, Bộ trưởng Shin sẽ phát biểu về chủ đề vai trò của Hàn Quốc vì hòa bình và ổn định bán đảo Hàn Quốc và khu vực. Dự kiến Bộ trưởng sẽ nhấn mạnh về tầm quan trọng của an ninh bán đảo Hàn Quốc, như mối đe dọa hạt nhân Bắc Triều Tiên, tính nghiêm trọng của hợp tác quân sự Nga-Triều giữa tình hình quốc tế bất ổn hiện nay như chiến tranh Nga-Ukraine, xung đột quân sự Israel-Hamas; kêu gọi sự đoàn kết đối phó của cộng đồng quốc tế.Trong thời gian diễn ra hội nghị, lãnh đạo quốc phòng Hàn Quốc sẽ hội đàm song phương và ba bên với người đồng cấp Hàn-Mỹ-Nhật, cũng như với các nước lớn có lập trường tương tự như Canada, Pháp, Philippines; đánh giá về tình hình an ninh bán đảo Hàn Quốc và khu vực, thảo luận phương án mở rộng hợp tác quốc phòng song phương với các nước.Ngoài ra, ông Shin sẽ trình bày về năng lực quốc phòng của Hàn Quốc với các đối tác đa dạng; tích cực nỗ lực để thiết lập hệ thống hợp tác công nghiệp quốc phòng đôi bên cùng có lợi với các nước có chung lập trường, trong đó có Mỹ.