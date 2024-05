Nhìn lại 4 năm nhiệm kỳ Quốc hội Hàn Quốc khóa XXI

Photo : KBS News

Quốc hội Hàn Quốc khóa XXI đã chính thức kết thúc nhiệm kỳ trong ngày 29/5.Đây là nhiệm kỳ Quốc hội được khai mạc muộn nhất kể từ khi Hàn Quốc sửa đổi Hiến pháp năm 1987, khi lễ khai mạc được tiến hành sau 47 ngày kể từ khi bắt đầu nhiệm kỳ mới. Đó là bởi cuộc tranh giành vị trí Chủ tịch các Ủy ban thường trực tại Quốc hội giữa đảng đối lập Dân chủ đồng hành, chính đảng chiếm số ghế nhiều nhất tại Quốc hội với 176 nghị sĩ, và đảng Hợp nhất tương lai, tiền thân của đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân hiện nay.Sau đó, xung đột giữa đảng cầm quyền và phe đối lập liên tục diễn ra, và đạt đến đỉnh điểm là tranh cãi liên quan tới dự luật về thu hẹp quyền điều tra của Viện Kiểm sát, thậm chí sau đó vụ việc này đã được đưa ra giải quyết tại Tòa án Hiến pháp.Ngoài ra, trong suốt nhiệm kỳ Quốc hội khóa XXI cũng xảy ra hàng loạt vụ việc chưa từng có kể từ khi lập hiến. Cụ thể, trong năm 2023, Bộ trưởng Hành chính và an toàn Lee Sang-min đã bị Quốc hội thông qua dự thảo luận tội, truy cứu trách nhiệm liên quan đến thảm họa giẫm đạp tại khu phố Itaewon (xảy ra vào tháng 10 năm 2022). Ông Lee trở thành thành viên Nội các đầu tiên bị Quốc hội thông qua dự thảo luận tội trong lịch sử Hiến pháp của Hàn Quốc.Cùng với đó, dự thảo kiến nghị bãi nhiệm Thủ tướng và dự thảo luận tội, truy tố công tố viên đương chức cũng lần đầu tiên trong lịch sử Hiến pháp được Quốc hội thông qua. Mặt khác, có hơn 80 người gồm nghị sĩ đương chức và cựu nghị sĩ đã bị điều tra, xét xử do liên quan tới vụ đưa phong bì tiền hối lộ, hay thông qua nhanh các dự luật tại Quốc hội.Trong nửa sau nhiệm kỳ, Quốc hội khóa XXI đã liên tục rơi vào tình trạng bị Tổng thống phủ quyết các dự luật được thông qua. Những dự luật mà chính giới không đạt được nhất trí, hay được đảng đối lập đơn phương thông qua tại Quốc hội đều bị Tổng thống Yoon Suk Yeol phủ quyết. Các dự luật này sau đó được biểu quyết lại tại Quốc hội nhưng cũng không thành và bị hủy bỏ.Trong 4 năm qua, có hơn 25.800 dự luật được trình lên Quốc hội, nhưng chỉ có hơn 9.000 dự luật được thông qua, đạt tỷ lệ 35%. Đây là mức thấp nhất sau mức 36,4% của Quốc hội khóa XX bị đánh giá là "Quốc hội thực vật".Như vậy, Quốc hội khóa XXI đã kết thúc nhiệm kỳ 4 năm trong sự đối đầu không ngừng của chính giới. Quốc hội khóa XXII sẽ chính thức bắt đầu nhiệm kỳ mới từ ngày 30/5. Quốc hội dự kiến sẽ tổ chức phiên họp toàn thể đầu tiên của khóa mới trong ngày 5/6 tới, tiến hành bầu ra Chủ tịch và Phó Chủ tịch Quốc hội. Ứng cử viên Chủ tịch Quốc hội là nghị sĩ Woo Won-shik do đảng Dân chủ đồng hành tiến cử.Lễ khai mạc Quốc hội khóa XXII dự kiến sẽ được tổ chức ngay sau phiên họp toàn thể đầu tiên.