Quân đội Hàn Quốc tăng cường giám sát địa điểm miền Bắc thả bóng bay chứa chất thải sang miền Nam

Photo : KBS News

Người phát ngôn Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc Lee Sung-jun trong buổi họp báo thường kỳ của Bộ Quốc phòng ngày 30/5 cho biết quân đội đang theo dõi chặt chẽ các hoạt động của quân đội Bắc Triều Tiên, giám sát, trinh sát địa điểm ban đầu nơi miền Bắc thả bóng bay chứa chất thải sang miền Nam.Ông Lee cho biết trong vòng từ ngày 28-29/5, Bắc Triều Tiên đã thả số lượng lớn bóng bay chứa chất thải sang phía Hàn Quốc. Những bóng bay này đã rơi xuống nhiều địa phương của Hàn Quốc như tỉnh Gyeonggi, Gangwon, cho tới cả phía Nam như tỉnh Nam Chungcheong, Nam Gyeongsang.Trong các bóng bay này chứa các chất thải như tàn thuốc lá, phân hữu cơ, pin rác, vải vụn. Các cơ quan chức năng đang tiến hành phân tích, hiện chưa phát hiện chất thải nào có rủi ro sinh hóa, phóng xạ.Ông Lee nhấn mạnh quân đội miền Bắc thả những bóng bay này để đáp trả, ngăn chặn việc tổ chức dân sự Hàn Quốc thả bóng bay chứa nhu yếu phẩm sang nước này vì mục đích nhân đạo. Hành động thấp hèn, vô nhân đạo này của Bình Nhưỡng rõ ràng vi phạm Hiệp định đình chiến chiến tranh Triều Tiên (1950-1953). Nước này sẽ phải chịu mọi trách nhiệm về hành vi của mình.Trả lời câu hỏi của phóng viên về lý do quân đội không bắn hạ các bóng bay này, ông Lee cho biết việc bắn hạ có thể gây ra thiệt hại lớn hơn, khiến vật chất nguy hiểm bên trong lan rộng, khó thu hồi hơn. Ngoài ra, nếu bắn hạ các bóng bay này thì đạn của phía Hàn Quốc có thể bay sang phía Bắc đường ranh giới quân sự liên Triều, gây ra tranh chấp. Do đó, quân đội nhận định rằng việc để cho các bóng bay này tự rơi xuống rồi thu gom một cách an toàn là hợp lý nhất.Người phát ngôn Hội đồng tham mưu nhấn mạnh hành vi này của quân đội Bắc Triều Tiên vừa là một hành động tác chiến quân sự, vừa mang mưu đồ chính trị kích động mâu thuẫn trong xã hội miền Nam. Quân đội sẽ đối phó tình hình một cách bình tĩnh.