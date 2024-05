Bộ Ngoại giao Bắc Triều Tiên chỉ trích mạnh mẽ Tổng thư ký Liên hợp quốc

Photo : YONHAP News

Thứ trưởng phụ trách về các tổ chức quốc tế thuộc Bộ Ngoại giao Bắc Triều Tiên Kim Son-kyong ngày 30/5 đã ra tuyên bố thông qua Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), bày tỏ sự "khinh thường" trước những hành vi sai trái liên tục của Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres khi chỉ trích một cách thô bạo các hoạt động mang tính bảo vệ chủ quyền của miền Bắc.Quan chức Bắc Triều Tiên cho rằng Tổng thư ký Guterres là tay sai của Mỹ, buông những lời chỉ trích chẳng khác nào lời lẽ phát ra từ chiếc loa phóng thanh của Bộ Ngoại giao Mỹ trong khi bản thân ông Guterres lại không có đủ can đảm cũng như ý định thốt ra một lời nào lên án Israel, nước đang thực hiện hành vi thảm sát hàng loạt, hay lên án Mỹ đang ra sức bênh vực cho Israel.Cùng với đó, Thứ trưởng Kim bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc Hội đồng bảo an Liên hợp quốc sẽ mở cuộc họp công khai trong ngày 31/5 (giờ địa phương) để thảo luận về vụ phóng vệ tinh trinh sát quân sự của Bình Nhưỡng. Ông Kim cảnh báo rằng những hành động liều lĩnh sẽ mang lại hậu quả thảm khốc.Vào đêm ngày 27/5 vừa qua, Bắc Triều Tiên đã phóng vệ tinh trinh sát quân sự từ khu vực xã Dongchang, huyện Cholsan, tỉnh Bắc Pyongan; tuy nhiên vụ phóng đã thất bại do tên lửa đẩy phát nổ trên không.