Bộ Giáo dục Hàn Quốc công bố kế hoạch tuyển sinh đại học năm học 2025

Photo : YONHAP News

Bộ Giáo dục Hàn Quốc ngày 30/5 công bố Kế hoạch triển khai kỳ thi tuyển sinh đại học năm học 2025, trong đó có các nội dung cụ thể về tỷ lệ thi tuyển, xét tuyển theo từng trường đại học.Quy mô tuyển sinh của 40 trường đại học y trên toàn quốc cho năm học 2025 là 4.567 chỉ tiêu, tăng 1.540 chỉ tiêu so với năm học trước (3.155 chỉ tiêu). Riêng Đại học quốc gia Seoul và Đại học Chungang giảm mỗi trường một chỉ tiêu do tuyển sinh thêm thí sinh bằng điểm, nên chỉ tiêu tuyển sinh thực tế cuối cùng là 4.565 chỉ tiêu.Nếu cộng thêm 125 chỉ tiêu tuyển sinh ưu tiên như học sinh vùng nông thôn, làng chài, gia đình khó khăn, con em Hàn kiều tại nước ngoài, thì tổng số tân sinh viên có thể nhập học ngành Y năm học 2025 là 4.610 người.Mặt khác, quy mô xét tuyển nhân tài khu vực ở các trường đại học y nằm ngoài Seoul và địa phương lân cận được tăng thêm 888 chỉ tiêu, từ 1.025 chỉ tiêu năm trước lên 1.913 chỉ tiêu năm học 2025.Trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm học 2025, chỉ tiêu tuyển sinh không chuyên ngành tăng gấp 4 lần. Có 73 trường áp dụng chế độ cho phép sĩ tử lựa chọn chuyên ngành tự do, với tổng cộng 37.935 chỉ tiêu, chiếm 28,6% tổng số chỉ tiêu tuyển sinh. Điều này có nghĩa là cứ 4 tân sinh viên các trường đại học nằm trong Seoul và lân cận thủ đô hay đại học quốc gia, lại có một em được tuyển sinh không có chuyên ngành cụ thể.Các trường đại học dự kiến sẽ đăng ký kế hoạch tuyển sinh cụ thể trên trang chủ của trường cho tới hết ngày 31/5.