Tổng thống Yoon Suk Yeol hội đàm thượng đỉnh với Tổng thống Sierra Leone

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol ngày 31/5 đã gặp gỡ Tổng thống Sierra Leone Julius Maada Bio tại Văn phòng Tổng thống ở quận Yongsan (Seoul). Ông Bio đang trong chuyến thăm Seoul để dự Hội nghị thượng đỉnh Hàn-châu Phi.Đây là cuộc hội đàm thượng đỉnh thứ hai giữa lãnh đạo hai nước sau lần gặp bên lề khóa họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc vào tháng 9 năm ngoái. Nhân cuộc gặp lần này, hai nhà lãnh đạo đã ký kết biên bản ghi nhớ về Khung xúc tiến thương mại và đầu tư (TIPF) song phương.Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc kỳ vọng biên bản ký kết vừa rồi sẽ góp phần tăng cường hợp tác song phương ở toàn bộ các lĩnh vực từ thương mại, đầu tư, nông nghiệp cho tới giáo dục; đóng góp vào việc thực thi Kế hoạch phát triển quốc gia trung hạn của Sierra Leone.Hai bên cũng nhất trí về việc Hàn Quốc hỗ trợ cải tiến giống lúa cho năng suất cao, phổ biến lúa giống, đào tạo kỹ thuật cho Sierra Leone, nâng cao năng suất nông nghiệp và đẩy mạnh an ninh lương thực cho quốc gia Tây Phi này.Ngoài ra, Tổng thống hai nước cũng quyết định tăng cường hợp tác tại Hội đồng bảo an Liên hợp quốc trong việc thực thi cấm vận với Bắc Triều Tiên, vấn đề nhân quyền miền Bắc.Sierra Leone là nước thành viên không thường trực của Hội đồng bảo an. Năm 2020, nước này đã phát hiện ra tàu của Bắc Triều Tiên treo cờ trái phép của Sierra Leone, và báo cáo vi phạm này lên Ủy ban cấm vận Bắc Triều Tiên, tích cực phối hợp trong việc cấm vận với miền Bắc.Văn phòng Tổng thống đánh giá hội nghị thượng đỉnh lần này đã góp phần tăng cường hợp tác sâu rộng với các quốc gia châu Phi chia sẻ chung giá trị cốt lõi về tự do, pháp trị và nhân quyền với Hàn Quốc.Bắt đầu từ ngày 31/5 cho tới ngày 5/6, Tổng thống Yoon sẽ lần lượt tổ chức hội đàm thượng đỉnh song phương với lãnh đạo của khoảng 25 quốc gia châu Phi, nhằm tăng cường hợp tác chiến lược với các quốc gia Nam bán cầu.