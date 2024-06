Quân đội Hàn Quốc dự báo Bắc Triều Tiên sẽ tiếp tục thả bóng bay chứa chất thải từ ngày 1/6

Photo : YONHAP News

Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc ngày 31/5 nhận định có khả năng Bắc Triều Tiên sẽ thả tiếp bóng bay cỡ lớn chứa chất thải sang phía miền Nam từ ngày 1/6 do dự báo sẽ có gió Bắc thổi.Một quan chức quân đội giải thích trước đây, miền Bắc thường cảnh báo trước, rồi sau đó thả số lượng lớn bóng bay sang Hàn Quốc, nên quân đội mới đưa ra nhận định như trên, không phải do phát hiện hoạt động liên quan của Bình Nhưỡng.Hiện tại, quân đội vẫn đang theo sát các động thái của quân đội Bắc Triều Tiên, phối hợp với các cơ quan hữu quan, tìm kiếm phương án đối phó nếu miền Bắc thả bóng bay chứa chất thải, đặt ưu tiên hàng đầu vào các biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân. Quân đội kêu gọi người dân chú ý nếu thấy vật gì rơi từ trên không xuống, hay phát hiện bóng bay chứa chất thải của miền Bắc thì tuyệt đối không được chạm vào mà phải báo ngay cho quân đội, cảnh sát.Liên quan tới ý kiến cho rằng Chính phủ đối phó chưa tích cực với vụ thả bóng bay chứa chất thải của Bắc Triều Tiên, quân đội cho biết đã chuẩn bị sẵn sàng đối phó một cách quyết liệt hơn nữa; nhưng cũng đồng thời nhấn mạnh không thể đưa ra phán đoán tình hình một cách vội vàng.