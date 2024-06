Hàn Quốc dự kiến xây mới ba nhà máy điện nguyên tử, một lò phản ứng mô-đun nhỏ

Photo : YONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc ngày 31/5 công bố "Kế hoạch thực hiện Khung cơ bản về cung cầu điện năng" sẽ áp dụng trong vòng 15 năm, cho tới năm 2038.Trong đó, Chính phủ nhận định cho tới năm 2038, nhu cầu điện năng tối đa trong nước sẽ tăng lên 129,4 GW, cần thêm thiết bị phát 157,8 GW điện năng để có thể duy trì tỷ lệ dự phòng điện năng ở mức thích hợp. Đặc biệt, do ảnh hưởng của sự phổ cập trí tuệ nhân tạo (AI), nhu cầu điện năng cho các trung tâm dữ liệu và chíp bán dẫn vào năm 2030 dự báo sẽ tăng gấp hơn hai lần so với năm ngoái.Theo đó, Chính phủ có kế hoạch xây dựng nhà máy điện nguyên tử mới, lò phản ứng mô-đun nhỏ (SMR) để bổ sung thêm 10,6 GW điện năng. Trong đó, Chính phủ quyết định xây mới tối đa ba nhà máy điện nguyên tử. Cân nhắc tới thời gian lựa chọn khu đất xây dựng, thì các nhà máy mới dự kiến sẽ đi vào hoạt động sau năm 2037.Ngoài ra, lò phản ứng mô-đun nhỏ đang được nghiên cứu và phát triển cũng lần đầu được đưa vào kế hoạch về thiết bị phát điện lần này. Chính phủ quyết định triển khai một lò phản ứng SMR để sản xuất 0,7 GW điện năng từ năm 2035.Với các thiết bị phát điện bằng năng lượng Mặt trời, sức gió, cho tới năm 2030, Chính phủ sẽ nâng công suất lên gấp hơn ba lần so với năm 2022, sản xuất được 120 GW cho tới năm 2038.Chính phủ cũng sẽ nâng tỷ trọng năng lượng không phát thải carbon lên 50% vào năm 2030, và 70% cho tới năm 2038, nhằm đạt mục tiêu Đóng góp quốc gia tự nguyện (NDC), tức cắt giảm khí nhà kính cho tới năm 2030.Kế hoạch thực hiện sẽ được ấn định sau khi trải qua các quy trình đánh giá về môi trường chiến lược, đánh giá tác động khí hậu của Bộ Môi trường, tham vấn giữa các ban ngành Chính phủ và báo cáo lên Quốc hội.