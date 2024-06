Sản xuất toàn ngành công nghiệp Hàn Quốc tháng 4 tăng 1,1%

Photo : YONHAP News

Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 31/5 công bố báo cáo "Xu hướng hoạt động công nghiệp tháng 4/2024", trong đó chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng trước đạt 113,8 điểm (so với mức chuẩn 100 điểm năm 2020), tăng 1,1% so với tháng 3.Sản xuất toàn ngành công nghiệp Hàn Quốc trong tháng 3 đã giảm 2,3% so với một tháng trước, lần đầu giảm sau 5 tháng, nhưng đã tăng trở lại trong tháng 4.Sản xuất ngành khai thác khoáng sản tháng 4 tăng 2,2% so với tháng trước. Sản xuất ngành chế tạo tăng 2,8%, trong đó các mặt hàng ô tô tăng 8,1% và chế phẩm hoá học tăng 6,4%, nhưng chíp bán dẫn lại giảm 4,4%. Sản xuất ngành dịch vụ tăng 0,3%, nhờ ngành bán buôn bán lẻ hồi phục với mức tăng trưởng 1,7%.Chỉ số doanh số bán lẻ, một số liệu cho thấy xu hướng tiêu dùng trong tháng 4 giảm 1,2% so với tháng trước. Doanh số bán lẻ đã giảm mạnh tới 3,2% trong tháng 2, tăng 1,1% trong tháng 3, nhưng lại quay trở lại xu hướng giảm trong tháng 4. Cụ thể, doanh số hàng hóa lâu bền như ô tô giảm 5,8%; hàng hóa ít bền như quần áo tăng 0,5%, hàng hóa không bền như mỹ phẩm tăng 0,4%.Đầu tư thiết bị giảm 0,2%; với đầu tư thiết bị vận tải như ô tô tăng 0,3%, trong khi đầu tư máy móc giảm 0,4%.Tiến độ hoàn thành các công trình đang thi công thực tế của doanh nghiệp xây dựng tăng 5% so với tháng trước, tăng trở lại sau ba tháng. Cục Thống kê phân tích nguyên nhân là do hiệu ứng cơ sở, vì chỉ số này đã giảm mạnh vào tháng trước.Chỉ số động thái kinh tế tổng hợp, một số liệu đánh giá về tình trạng cũng như xu thế hiện tại của nền kinh tế, đạt 99,4 điểm, giảm 0,2%. Chỉ số dự đoán biến động kinh tế trong tương lai gần đạt 100,5 điểm, tăng 0,1%.