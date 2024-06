Sân bay quốc tế Incheon và Gimpo siết chặt kiểm tra an ninh hàng không từ ngày 1-6/6

Photo : YONHAP News

Nhân Hội nghị thượng đỉnh Hàn-châu Phi dự kiến diễn ra trong hai ngày 4-5/6, Tổng công ty cảng hàng không quốc tế Incheon thông báo sẽ nâng mức độ an ninh hàng không từ mức "quan tâm" như hiện nay lên mức "chú ý" trong khoảng thời gian từ 0 giờ ngày 1/6 đến 24 giờ ngày 6/6.Tổng công ty cảng hàng không Hàn Quốc (KAC) cũng ra thông báo tương tự áp dụng cho nhà ga quốc tế của sân bay quốc tế Gimpo (quận Gangseo, Seoul).Có 5 mức độ an ninh hàng không là "thông thường", "quan tâm", "chú ý", "cảnh giác" và "nghiêm trọng". Trong đó, ở mức độ "chú ý", thì công tác thủ tục kiểm tra an ninh và xuất cảnh sẽ được tăng cường hơn.Đặc biệt, theo quy định liên quan thì quá trình kiểm tra an ninh sẽ bị siết chặt hơn như mở hành lý ký gửi để kiểm tra, yêu cầu cởi giày cao gót trên 3,5 cm, nên thời gian làm thủ tục sân bay sẽ mất nhiều thời gian hơn.Ngoài ra, hành khách trước khi xuất cảnh nên kiểm tra lại một lần nữa xem có mang theo vật dụng, hàng hóa nguy hiểm đến an ninh bị cấm cầm lên máy bay như dao, đạn thật, chất lỏng dung tích hơn 100 ml.Trong khoảng thời gian trên, Tổng công ty cảng hàng không quốc tế Incheon và Tổng công ty cảng hàng không Hàn Quốc cũng sẽ tăng cường rà soát các cơ sở vật chất trọng điểm trong sân bay, bố trí nhân viên kiểm tra an ninh một cách linh hoạt để giảm thiểu bất tiện cho hành khách.