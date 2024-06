24% gia đình có vợ chồng vừa đi làm vừa chăm sóc con nhỏ ở Seoul từng bị trầm cảm

Photo : YONHAP News

Viện nghiên cứu Seoul, cơ quan nghiên cứu chính sách của thành phố Seoul Hàn Quốc, đã phát hành đồ họa thông tin (Infographics) về "Thực trạng của các ông bố và bà mẹ đi làm ở Seoul", được thực hiện dựa trên kết quả cuộc "Khảo sát về người nuôi dưỡng con nhỏ ở Seoul năm 2023" và khảo sát về điều kiện nuôi dưỡng trẻ sơ sinh, sức khỏe tinh thần của người nuôi con nhỏ ở Seoul.Cụ thể, theo kết quả khảo sát đối với 555 người là các cặp vợ chồng đều đi làm và nuôi con nhỏ từ 0 đến 9 tuổi ở Seoul trong năm ngoái, có 23,6% trả lời đã từng bị trầm cảm. Trong đó tỷ lệ bị mất ngủ và bất an lần lượt là 20,8% và 15,6%, thậm chí 8,6% từng nghĩ đến việc "tự tử".Các bà mẹ vừa nuôi con vừa đi làm dành thời gian tương đối lớn cho công việc nội trợ, chăm sóc con cái; trong khi các ông bố thì dành thời gian nhiều hơn vào công việc công sở và các hoạt động kinh tế. Thời gian chăm sóc con cái và nội trợ của các bà mẹ là 3,4 tiếng/ngày, dài hơn gấp đôi so với các ông bố (1,8 tiếng/ngày). Các bà mẹ dành 7,5 tiếng/ngày cho các hoạt động kinh tế, công sở; còn các ông bố là 8,9 tiếng/ngày.Ở câu hỏi về tỷ trọng và mức độ hài lòng trong việc phân chia công việc chăm sóc con cái của các cặp vợ chồng, tỷ trọng trầm cảm, lo âu, ý nghĩ tự tử có xu hướng gia tăng và tỷ lệ thuận với việc chăm sóc con cái của các bà mẹ đang đi làm. Thời gian cho các hoạt động cá nhân, nghỉ ngơi mỗi ngày của các bà mẹ là 1,4 tiếng, còn của các ông bố là 1,5 tiếng.30,3% bà mẹ và 46,4% ông bố trả lời khó có thể xin nghỉ phép thai sản và chăm sóc con nhỏ. 53,1% bà mẹ cho biết điểm khó khăn mà các bậc phụ huynh gặp phải đó là "thiếu thời gian chăm sóc con nhỏ".Mặt khác, về độ tuổi phù hợp để lập gia đình, 15,8% trong số những thanh niên chưa kết hôn ở Seoul trả lời là "không có kế hoạch kết hôn trong tương lai". Trong năm 2023, ở Seoul có 36.324 cặp kết hôn, giảm một nửa so với số liệu năm 2010 (70.466 cặp).Viện nghiên cứu Seoul nhận định cần thiết phải có sự quản lý tập trung trong việc chẩn đoán chính xác những áp lực và sức khỏe tinh thần của các ông bố bà mẹ ngay từ sau khi sinh con, ngăn chặn các vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn.