Seoul, Washington và Tokyo nhất trí tổ chức cuộc tập trận đa lĩnh vực

Photo : YONHAP News

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết Bộ trưởng Shin Won-sik ngày 2/6 đã nhóm họp cùng người đồng cấp Mỹ Lloyd Austin và Nhật Bản Kihara Minoru bên lề Hội nghị cấp cao an ninh châu Á lần thứ 21, hay còn gọi là Đối thoại Shangri-La, diễn ra tại Singapore.Tại cuộc họp, lãnh đạo quốc phòng Hàn-Mỹ-Nhật đã nhất trí tổ chức cuộc tập trận chung đa lĩnh vực mang tên "Freedom Edge" trong mùa hè này. Đây là lần đầu tiên ba nước tiến hành tập trận đồng thời ở nhiều lĩnh vực đa dạng như trên không, dưới nước, hàng hải, vũ trụ và tấn công mạng. Quân đội ba nước hiện đang thảo luận chi tiết về địa điểm và các lực lượng sẽ tham gia diễn tập.Tên gọi cuộc tập trận "Freedom Edge" bao gồm từ "Freedom" được lấy từ tên cuộc tập trận chung "Freedom Shield" (Lá chắn tự do) của liên quân Hàn-Mỹ, và từ "Edge" lấy từ cuộc tập trận "Keen Edge" của đồng minh Mỹ-Nhật. Điều này được phân tích là nhằm mang ý nghĩa thúc đẩy hơn nữa hợp tác quân sự Hàn-Mỹ-Nhật lên một tầm cao mới dựa trên nền tảng quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ và Mỹ-Nhật.Trong thời gian qua, Seoul, Washington và Tokyo chỉ tiến hành các cuộc tập trận mang tính chất một lần trên không hay trên biển, như diễn tập tìm kiếm và cứu hộ (SAREX), tập trận cảnh báo tên lửa, diễn tập hộ tống máy bay ném bom chiến lược.Tại Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ-Nhật vào tháng 8 năm ngoái, lãnh đạo ba nước đã nhất trí tổ chức định kỳ cuộc tập trận chung đa lĩnh vực. Sau đó, ba nước đã tổ chức nhóm họp ở các cấp để cụ thể hóa nội dung nhất trí này.Ngoài ra, Bộ trưởng Quốc phòng ba nước cũng thống nhất về việc thiết lập quy trình vận hành chuẩn cho hệ thống chia sẻ thông tin cảnh báo tên lửa Hàn-Mỹ-Nhật để có thể thăm dò nhanh chóng và chính xác hơn nữa các vụ phóng tên lửa của Bắc Triều Tiên. Ba bên cũng nhất trí sẽ nối lại cuộc diễn tập bàn tròn (TTX), giả định tình huống miền Bắc sử dụng vũ khí hạt nhân, được bắt đầu từ năm 2014 và gián đoạn kể từ năm 2020.Lãnh đạo quốc phòng ba nước cũng đã đạt được thỏa thuận về phương án soạn thảo "Hệ thống hợp tác an ninh Hàn-Mỹ-Nhật" trong năm nay, nhằm thể chế hóa hợp tác của ba bên trong lĩnh vực an ninh, tránh bị lung lay bởi các yếu tố bên ngoài; đồng thời nhất trí luân phiên tổ chức các cuộc họp ba bên ở cấp Bộ trưởng, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.