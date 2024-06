Washington lên án mạnh mẽ vụ Bình Nhưỡng thả bóng bay chứa chất thải sang Hàn Quốc

Photo : KBS News

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller trong buổi họp báo ngày 3/6 (giờ địa phương) lên án vụ Bắc Triều Tiên liên tiếp thả bóng bay chứa chất thải sang Hàn Quốc là một "chiến thuật kinh tởm". Ông Miller hối thúc miền Bắc phải dừng ngay hành động vô trách nhiệm và ấu trĩ này.Ngoài ra, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ cũng cho rằng cần xem xét liệu hành vi này của Bình Nhưỡng có vi phạm nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc hay không.Mặt khác, Điều phối viên liên lạc chiến lược thuộc Hội đồng an ninh quốc gia Nhà Trắng (NSC) John Kirby trong buổi họp báo cùng ngày cũng cho biết Washington hết sức lo ngại và đang chú ý theo dõi các động thái khiêu khích gần đây của Bắc Triều Tiên, trong đó có vụ thả bóng bay chứa chất thải sang Hàn Quốc và tấn công gây nhiễu hệ thống định vị toàn cầu (GPS) nhắm vào Seoul. Ông Kirby nhấn mạnh Hàn Quốc là một đồng minh của Mỹ, nên Washington rất coi trọng các vấn đề này.Theo Điều phối viên NSC, Mỹ đang duy trì trạng thái sẵn sàng đối phó ở mức cao nhất bằng mọi nguồn lực quốc gia, trong đó có năng lực quân sự, để hỗ trợ Hàn Quốc. Trong thời gian tới, Washington sẽ tiếp tục giữ vững đường lối này.Ông Kirby cũng nhắc lại việc Mỹ đã liên tục truyền đi lập trường sẵn sàng đối thoại vô điều kiện với Bắc Triều Tiên, để thảo luận về vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc, nhưng chính quyền nhà lãnh đạo Kim Jong-un vẫn chưa chấp nhận đề xuất này.Thay vào đó, miền Bắc liên tục thử nghiệm tên lửa đạn đạo, có những hành động khiêu khích không cần thiết nhắm vào miền Nam. Điều này càng chứng minh về tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình và an ninh trên bán đảo Hàn Quốc.