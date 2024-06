Hàn Quốc bắt đầu các hoạt động trên cương vị nước Chủ tịch Hội đồng bảo an trong tháng 6

Photo : YONHAP News

Hàn Quốc ngày 3/6 (giờ địa phương) đã ấn định lịch trình nghị sự tại Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, chính thức bắt đầu nhiệm vụ với vai trò là nước Chủ tịch Hội đồng bảo an trong vòng một tháng là tháng 6.Hội đồng bảo an sáng cùng ngày đã mở buổi thảo luận kín do Đại sứ Hàn Quốc tại Liên hợp quốc Hwang Joon-kook chủ trì, thông qua kế hoạch công tác (Programme of work), bao gồm nội dung về lịch trình nghị sự của Hội đồng bảo an trong tháng 6. Tiếp đó vào chiều cùng ngày, Hàn Quốc đã giải thích kế hoạch công tác tháng 6 cho các nước thành viên Liên hợp quốc, không phải là nước thường trực Hội đồng bảo an.Trong buổi họp báo sau cuộc họp kín của Hội đồng bảo an, Đại sứ Hwang nhấn mạnh sự ổn định của bán đảo Hàn Quốc là một trong những vấn đề trọng tâm có liên quan tới mối quan hệ lợi ích của Seoul. Do đó, Hàn Quốc đang trong tư thế sẵn sàng để triệu tập cuộc họp của Hội đồng bảo an nhằm đối phó với bất kỳ động thái khiêu khích nào của miền Bắc.Trước câu hỏi liên quan đến căng thẳng liên Triều leo thang, ông Hwang liệt kê các hành vi khiêu khích chủ yếu của Bình Nhưỡng trong vài ngày trở lại đây như phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn, phóng thử nghiệm vệ tinh trinh sát quân sự, thả bóng bay chứa rác thải sang phía miền Nam. Hàn Quốc đang đối phó mạnh mẽ với các động thái khiêu khích của miền Bắc, bao gồm cả việc triệu tập cuộc họp của Hội đồng bảo an trong tuần trước.Ngoài ra, Đại sứ Hwang cho biết Seoul có kế hoạch tổ chức cuộc họp công khai của Hội đồng bảo an với nghị sự về vấn đề nhân quyền của Bắc Triều Tiên vào giữa tháng 6. Cuộc họp này từng được tổ chức thường niên từ năm 2014 đến năm 2017, sau đó bị gián đoạn một thời gian, đến tháng 8 năm ngoái mới được nối lại sau 6 năm.Do hai nước thành viên thường trực Hội đồng bảo an là Trung Quốc và Nga phản đối thảo luận vấn đề nhân quyền miền Bắc tại Hội đồng bảo an, nên để tổ chức cuộc họp này thì Hội đồng phải tiến hành quy trình biểu quyết và phải đảm bảo được hơn 9 nước thành viên tán thành.Đại sứ Hàn Quốc nhấn mạnh tình hình nhân quyền và nhân đạo của Bắc Triều Tiên có liên quan chặt chẽ với chương trình phát triển vũ khí sát thương hàng loạt và hạt nhân. Đây là lý do mà tình hình nhân quyền miền Bắc trở thành chương trình nghị sự chính của Hội đồng bảo an.Vị trí nước Chủ tịch Hội đồng bảo an sẽ do 15 nước thành viên luân phiên phụ trách trong vòng một tháng dựa theo thứ tự bảng chữ cái La-tinh trong tên gọi của nước đó. Nước Chủ tịch sẽ có quyền hạn chủ trì các cuộc họp chính thức cũng như các buổi thảo luận kín của Hội đồng bảo an, đại diện cho Hội đồng bảo an trước các nước thành viên hoặc cơ quan trực thuộc Liên hợp quốc. Hàn Quốc từng giữ chức nước Chủ tịch Hội đồng bảo an vào tháng 5 năm 2014.