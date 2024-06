Nhóm tư vấn hạt nhân Hàn-Mỹ dự kiến họp lần ba tại Seoul trong ngày 10/6

Photo : YONHAP News

Hàn Quốc và Mỹ sẽ tổ chức cuộc họp lần ba của Nhóm tư vấn hạt nhân Hàn-Mỹ (NCG) tại Seoul vào ngày 10/6 tới.Trưởng đoàn phía Hàn Quốc là Chánh Văn phòng Chính sách Bộ Quốc phòng Cho Chang-rae, phía Mỹ là Quyền Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách chính sách vũ trụ Vipin Narang. Ngoài ra, hội nghị còn có sự tham dự của các quan chức Hội đồng an ninh quốc gia (NSC), quốc phòng, ngoại giao, tình báo, quân sự hai bên.Trong hội nghị tới đây, Seoul và Washington dự kiến sẽ tiến hành kiểm tra về những tiến triển trong vòng một năm qua, như quy trình chia sẻ thông tin, tham vấn hạt nhân khi xảy ra khủng hoảng và tình huống nguy cấp, tích hợp vũ khí hạt nhân-thông thường (CNI), thảo luận kế hoạch xúc tiến trong thời gian tới.Dư luận hết sức quan tâm tới phương án tăng cường răn đe mở rộng với Bắc Triều Tiên sẽ được đưa ra tại hội nghị lần này, trong bối cảnh miền Bắc vừa phóng vệ tinh trinh sát quân sự và tên lửa đạn đạo, thả bóng bay chứa chất thải sang miền Nam, tấn công gây nhiễu hệ thống định vị toàn cầu (GPS) của Hàn Quốc.Nhóm tư vấn hạt nhân Hàn-Mỹ là một cơ chế tham vấn về phương án tăng cường răn đe mở rộng với Bắc Triều Tiên. Nhóm được ra mắt căn cứ theo thỏa thuận trong Tuyên bố Washington sau Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ diễn ra tại Nhà Trắng vào tháng 4 năm ngoái, nhân kỷ niệm 70 năm quan hệ đồng minh song phương.Hội nghị lần thứ nhất và thứ hai do Hội đồng an ninh quốc gia hai nước đồng chủ quản, nhưng kể từ hội nghị lần này sẽ do Bộ Quốc phòng hai bên tổ chức, nhằm đẩy mạnh việc trao đổi một cách cụ thể.