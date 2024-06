Những nội dung chính trong thông cáo báo chí chung sau Hội nghị thượng đỉnh Hàn-châu Phi 2024

Photo : YONHAP News

Sau khi kết thúc "Hội nghị thượng đỉnh Hàn-châu Phi 2024" diễn ra vào ngày 4/6 tại tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc), Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol và Tổng thống Mauritania Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani đã cùng công bố thông cáo báo chí chung.Chủ đề của hội nghị lần này là "Tương lai cùng kiến tạo" với ba mục tiêu cụ thể là phát triển đồng hành, phát triển bền vững và đoàn kết; đề ra 6 lĩnh vực hợp tác trọng điểm giữa hai bên là thương mại và đầu tư, hỗ trợ phát triển chính thức, cơ sở hạ tầng, chuyển đổi số, đối phó với thách thức toàn cầu, hòa bình và an ninh.Trước tiên, đối với mục tiêu "phát triển đồng hành", lãnh đạo Hàn Quốc và 48 nước châu Phi đã nhất trí ra mắt một cơ chế tham vấn, đối thoại về vấn đề chuỗi cung ứng khoáng sản trọng tâm của lục địa đen, nơi sở hữu 30% tài nguyên khoáng sản của thế giới.Hai bên quyết định mở rộng sự xúc tiến của doanh nghiệp Hàn Quốc vào việc xây dựng cơ sở hạ tầng quy mô lớn của châu Phi, như đường bộ, đường sắt, cảng biển. Để làm được điều này, hai bên sẽ xúc tiến ký kết Hiệp định đối tác kinh tế (EPA), Khung xúc tiến thương mại và đầu tư (TIPF).Hàn Quốc sẽ mở rộng quy mô vốn hỗ trợ phát triển chính thức cho châu Phi lên 10 tỷ USD cho tới năm 2030, hỗ trợ vốn vay ưu đãi cho các doanh nghiệp xuất khẩu sang châu Phi quy mô 14 tỷ USD. Điều này sẽ giúp có thêm nhiều doanh nghiệp của Hàn Quốc xúc tiến sang châu Phi, đóng góp vào việc mở rộng cơ sở hạ tầng cho châu lục này. Ngoài ra, Hàn Quốc sẽ hỗ trợ áp dụng "Chính phủ điện tử" cho các quốc gia châu Phi, chia sẻ kinh nghiệm về phát triển kinh tế, tăng cường thương mại trên nền tảng số với châu Phi.Lãnh đạo các bên đã đồng tình rằng việc đầu tư vào giáo dục là hết sức quan trọng để phát huy hết tiềm năng tăng trưởng của lục địa đen, nơi có 60% là dân số trẻ dưới 25 tuổi. Hàn Quốc quyết định sẽ tích cực xúc tiến chương trình nâng cao năng lực ở lĩnh vực kỹ thuật số cho các quốc gia châu Phi thông qua sáng kiến "Tech 4 Africa".Đối với mục tiêu thứ hai là "phát triển bền vững", Hàn Quốc và các nước châu Phi nhất trí đối phó chung với các bài toán thách thức toàn cầu, như lập quỹ đối phó với biến đổi khí hậu phản ánh nhu cầu đối phó với khí hậu của châu Phi. Hai bên quyết định sẽ mở rộng dự án tăng cường năng lực tự cung tự cấp lương thực, như dự án "K-rice belt" (tạm dịch là "Vành đai gạo Hàn Quốc") để đối phó với vấn đề an ninh lương thực mà các nước châu Phi đang phải đối mặt.Về mục tiêu thứ ba là "đoàn kết", lãnh đạo hai bên tái khẳng định về việc cần thiết phải đoàn kết vì hòa bình và an ninh quốc tế. Lãnh đạo các nước châu Phi đánh giá cao sự đóng góp của Seoul vào việc duy trì hòa bình và an ninh tại lục địa đen. Hai bên cũng tái khẳng định cam kết thực thi toàn diện mọi nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc liên quan tới vấn đề bán đảo Hàn Quốc; tham gia vào nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế nhằm phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc.Sự kiện lần này là hội nghị thượng đỉnh đa phương đầu tiên mà Hàn Quốc tổ chức với các quốc gia châu Phi. Văn phòng Tổng thống đánh giá hội nghị mang ý nghĩa lớn trong việc nâng tầm đối thoại với châu Phi lên cấp cao nhất.Trong ngày 5/6 sẽ diễn ra Hội nghị thượng đỉnh kinh doanh Hàn-châu Phi với sự tham gia của giới doanh nghiệp hai bên, sau đó là bế mạc Hội nghị thượng đỉnh Hàn-châu Phi lần thứ nhất.