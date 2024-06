Photo : YONHAP News

Chánh Văn phòng An ninh quốc gia Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Chang Ho-jin ngày 4/6 khẳng định Chính phủ có kế hoạch phát loa phóng thanh tuyên truyền sang Bắc Triều Tiên.Tuy nhiên, ông Chang cho biết việc nối lại hoạt động phát loa phóng thanh sẽ phụ thuộc vào các động thái của miền Bắc trong thời gian tới. Gần đây, Bình Nhưỡng thả bóng bay chứa chất thải sang miền Nam khiến người dân Hàn Quốc gặp nhiều thiệt hại, và trên thực tế còn là hành vi gây nguy cơ mất an toàn. Vậy nên, Chính phủ phải có hành động đối phó để đảm bảo an toàn cho người dân, trong đó bao gồm cả việc phát loa phóng thanh tuyên truyền.Ngày 4/6, Chính phủ Hàn Quốc đã đình chỉ toàn bộ hiệu lực của "Thỏa thuận quân sự liên Triều ngày 19/9". Đây là một thỏa thuận phụ của "Tuyên bố chung Bình Nhưỡng" được thông qua tại Hội nghị thượng đỉnh giữa cựu Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un vào ngày 19/9/2018 tại Bình Nhưỡng, có nội dung cấm các hành vi thù địch giữa hai miền Nam-Bắc. Theo đó, Hàn Quốc có thể nối lại hoạt động phóng loa phóng thanh tuyên truyền sang miền Bắc.Chánh Văn phòng Chang cũng cảnh cáo nếu Bình Nhưỡng tiếp tục thả nhiều bóng bay chứa chất thải hơn nữa thì sẽ hứng chịu các biện pháp mạnh mẽ hơn, khó có thể chịu đựng được. Nhưng khác với chính quyền Bắc Triều Tiên, Hàn Quốc sẽ thực hiện các biện pháp một cách đàng hoàng mà người dân miền Bắc có thể đón nhận.