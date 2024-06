Hàn Quốc và 7 nước lớn cùng lên án các động thái khiêu khích của miền Bắc tại IAEA

Photo : YONHAP News

Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản đã có bài phát biểu chung tại khóa họp Hội đồng thống đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) diễn ra vào ngày 4/6 (giờ địa phương) ở Vienna (Áo). Ba nước đã bày tỏ lo ngại sâu sắc về các vụ phóng tên lửa đạn đạo liên tiếp của Bắc Triều Tiên, bao gồm cả vụ phóng vệ tinh trinh sát quân sự. Seoul, Washington và Tokyo cũng chú ý đến khả năng miền Bắc khiêu khích thêm như thử nghiệm hạt nhân lần thứ 7.Trước đó vào tháng 9 năm ngoái tại Đại hội đồng cơ quan này, ba nước Hàn-Mỹ-Nhật cũng từng có bài phát biểu chung lên án hành vi khiêu khích của Bình Nhưỡng.Ba nước chỉ trích các vụ phóng tên lửa của Bắc Triều Tiên và hợp tác quân sự Nga-Triều, bao gồm cả việc chuyển giao các vũ khí khác của miền Bắc, vi phạm rõ ràng các nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, đe dọa đến hệ thống không phổ biến hạt nhân của thế giới, cũng như đến nền hòa bình và sự ổn định của cộng đồng quốc tế.Bên cạnh đó, ba nước cũng nhắc đến việc Nga phủ quyết dự thảo nghị quyết gia hạn nhiệm kỳ của Ban chuyên gia thuộc Ủy ban cấm vận Bắc Triều Tiên tại Hội đồng bảo an Liên hợp quốc hồi tháng 3 vừa qua, cho rằng điều này đã làm suy yếu năng lực giám sát miền Bắc của cộng đồng quốc tế.Seoul, Washington và Tokyo hối thúc Bình Nhưỡng thực hiện các biện pháp cụ thể để quay trở lại bàn đối thoai, phi hạt nhân hóa hoàn toàn, có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược.Bên cạnh đó, Nhóm các nước chủ chốt về vấn đề Bắc Triều Tiên cũng đã có bài phát biểu chung. Đây là nhóm 8 nước gồm Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Anh, Canada, Australia, Pháp, Đức, dẫn dắt các cuộc thảo luận liên quan tới vấn đề miền Bắc tại các cuộc họp Đại hội đồng hay Hội đồng thống đốc của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế.8 nước này đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về mối đe dọa từ Bắc Triều Tiên ở thời điểm hiện tại, khi mà nước này đã rút khỏi IAEA được 30 năm; đồng thời kêu gọi các nước thành viên IAEA phải thông qua dự thảo nghị quyết về vấn đề hạt nhân miền Bắc với sự nhất trí toàn diện mà không cần biểu quyết, để gửi thông điệp đoàn kết đến nước này.Ngoài ra, đại diện các nước thành viên chủ chốt của IAEA như Hàn Quốc, Nhật Bản, Pháp, Canada và Australia cũng có bài phát biểu riêng, hối thúc Bắc Triều Tiên thực thi nghị quyết của Hội đồng bảo an, Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân và chấp thuận công tác kiểm chứng của IAEA.