Tổng thu nhập quốc dân quý I/2024 của Hàn Quốc tăng 2,4%

Photo : YONHAP News

Theo tài liệu công bố ngày 5/6 của Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK), tổng thu nhập quốc dân (GNI) thực tế quý I năm 2024 của Hàn Quốc đạt 567.500 tỷ won (414,16 tỷ USD), tăng 2,4% so với quý IV năm ngoái.Trong đó, tổng thu nhập quốc nội (GDI) thực tế đạt 561.600 tỷ won (409,85 tỷ USD), tăng 2,4% so với quý trước. Thu nhập ròng từ nước ngoài (bằng thu nhập của người dân trong nước kiếm được tại nước ngoài trừ đi thu nhập của người nước ngoài kiếm được tại Hàn Quốc), đạt 5.900 tỷ won (4,31 tỷ USD), bằng quý trước.Nhờ điều kiện thương mại được cải thiện như giá dầu thô giảm, giá chíp bán dẫn tăng, nên thâm hụt thương mại quý I năm nay được thu hẹp đáng kể. Thâm hụt thương mại thực tế đạt 11.300 tỷ won (8,25 tỷ USD), giảm 5.700 tỷ won (4,16 tỷ USD) so với quý trước.Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực tế của Hàn Quốc trong quý I tăng 1,3%, bằng với số liệu sơ bộ được công bố tháng 4.