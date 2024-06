Seoul, Washington và Tokyo nhất trí tăng tốc nghiên cứu chung công nghệ mới nổi trọng tâm

Photo : YONHAP News

Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản ngày 5/6 (giờ địa phương) đã tổ chức "Đối thoại an ninh kinh tế Hàn-Mỹ-Nhật lần thứ 4" tại thành phố San Diego (bang California, Mỹ), thảo luận về phương án tăng cường hợp tác ở 4 lĩnh vực là chuỗi cung ứng, công nghệ mới nổi trọng tâm, kỹ thuật số, bảo mật cơ sở hạ tầng.Đại diện ba nước tham gia sự kiện gồm Phó Chánh Văn phòng An ninh quốc gia Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Wang Yun-jong, Cố vấn cấp cao về công nghệ và an ninh quốc gia Hội đồng an ninh quốc gia Nhà Trắng (Mỹ) Tarun Chhabra và Cố vấn Nội các thuộc Vụ An ninh quốc gia Văn phòng Thủ tướng Nhật Bản Takamura Yasuo.Quan chức ba nước đã tiến hành rà soát về các nghị sự hợp tác được thảo luận trong ba lần đối thoại được tổ chức từ sau tháng 2 năm ngoái, thảo luận phương hướng phát triển thời gian tới.Trước tiên, ở lĩnh vực chuỗi cung ứng, các bên đánh giá Hệ thống cảnh báo sớm (EWS) giữa cơ quan an ninh quốc gia ba nước đang được liên kết một cách hiệu quả; nhất trí tìm kiếm phương án đầu tư chung ở lĩnh vực khoáng sản trọng tâm.Ở lĩnh vực công nghệ mới nổi trọng tâm, ba bên nhất trí hỗ trợ để chuyên gia của mỗi nước sớm tìm ra các bài toán nghiên cứu chung, căn cứ theo biên bản ghi nhớ về hợp tác nghiên cứu chung giữa cơ quan nghiên cứu ba nước được ký kết vào tháng 4 năm nay.Ở lĩnh vực kỹ thuật số, quan chức ba nước nhất trí tiếp tục tham vấn phương án để thiết lập cơ chế "Quản trị trí tuệ nhân tạo (AI) toàn cầu", phản ánh ba giá trị đã được nhất trí tại Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu về trí tuệ nhân tạo tại Seoul vào tháng 5 vừa qua, đó là an toàn, đổi mới và bao trùm.Seoul, Washington và Tokyo nhất trí tổ chức Đối thoại ba bên tiếp theo vào nửa cuối năm nay.