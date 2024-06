Tổng thống Yoon Suk Yeol lên án Bắc Triều Tiên tại lễ tưởng niệm Ngày Thương binh liệt sĩ

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol ngày 6/6 đã tham dự lễ tưởng niệm 69 năm Ngày Thương binh liệt sĩ, được cử hành tại Nghĩa trang quốc gia Seoul.Tại đây, ông Yoon lên án gay gắt các động thái khiêu khích triền miên gần đây của Bắc Triều Tiên, như vụ nước này thả khoảng 1.000 bóng bay chứa chất thải sang miền Nam, tấn công gây nhiễu hệ thống định vị toàn cầu (GPS). Tổng thống chỉ trích miền Bắc đang đi lùi, từ chối sự tiến bộ của lịch sử, đe dọa tới đời sống của người dân Hàn Quốc bằng các động thái khiêu khích cảm tính.Lãnh đạo Hàn Quốc cảnh báo tuyệt đối sẽ không ngồi im nhìn Bắc Triều Tiên khiêu khích, mà sẽ bảo vệ vững chắc sự tự do và an toàn cho người dân dựa trên trạng thái sẵn sàng đối phó với mọi tình huống, quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ và sự hợp tác với cộng đồng quốc tế.Mặt khác, Tổng thống đánh giá lịch sử 70 năm qua của Đại Hàn Dân Quốc là lịch sử đầy kỳ tích, có được nhờ sự cống hiến của những vị anh hùng dân tộc vĩ đại. Ông Yoon cam kết sẽ báo đáp các vị anh hùng bằng chế độ đãi ngộ cao nhất. Chính phủ sẽ mở rộng hỗ trợ phục hồi chức năng, giúp các thương binh có thể hòa nhập với đời sống thường ngày, chịu trách nhiệm tới cùng với gia quyến của các liệt sĩ.Tổng thống khẳng định sẽ xây dựng một đất nước Hàn Quốc nơi mọi người dân đều có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đoàn kết và một tương lai tươi sáng, để báo đáp sự hy sinh và cống hiến của các vị anh hùng.Đã có hơn 5.000 người tham dự lễ tưởng niệm cùng ngày, gồm những người có công với đất nước và gia quyến, Đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee, quan chức Chính phủ.Ngày Thương binh liệt sĩ là ngày tưởng niệm những chiến sĩ Hàn Quốc đã hy sinh, hoặc bị thương, mất mát trong những cuộc chiến tranh bảo vệ đất nước.