Ra mắt Liên minh dược phẩm sinh học Hàn-Mỹ-Nhật-Ấn-EU

Photo : YONHAP News

Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ và Liên minh châu Âu (EU) ngày 5/6 (giờ địa phương) đã tổ chức hội nghị đầu tiên của "Liên minh dược phẩm sinh học" (Biopharma Coalition) tại thành phố San Diego (bang California, Mỹ). Đây là một liên minh có sự tham gia của cả Chính phủ và khối dân sự của 5 nước.Hội nghị bao gồm phiên thảo luận Chính phủ và phiên thảo luận công-tư có sự tham gia của cả các doanh nghiệp.Trong phiên thảo luận Chính phủ, phía Hàn Quốc có sự tham gia của quan chức Văn phòng Tổng thống, Bộ Y tế và phúc lợi, Bộ Khoa học, công nghệ thông tin và truyền thông, Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên, Cơ quan An toàn thực phẩm và dược phẩm. Còn trong phiên thảo luận công-tư có hai doanh nghiệp dược phẩm sinh học lớn của Hàn Quốc là Samsung Biologics và Celltrion.Phía Văn phòng Tổng thống có Phó Chánh Văn phòng An ninh quốc gia Wang Yun-jong, Thư ký An ninh kinh tế Kim Hyun-wook, Thư ký sinh học tiên tiến Choi Sun.Tại Đối thoại Hàn-Mỹ về công nghệ mới nổi trọng tâm lần thứ nhất vào tháng 12 năm ngoái, Seoul và Washington đồng tình rằng sự hợp tác giữa các nước lớn là điều quan trọng để ổn định chuỗi cung ứng dược phẩm khi xảy ra đại dịch trong tương lai, nhất trí thành lập ra một liên minh. Đây chính là xuất phát điểm của "Liên minh dược phẩm sinh học".Tại hội nghị cùng ngày, các bên đồng tình rằng những nguyên liệu thiết yếu để sản xuất dược phẩm và việc sản xuất nguyên liệu, khâu trung gian trong quá trình sản xuất dược phẩm, đang tập trung ở một số ít quốc gia. Quan chức các nước nhất trí tìm kiếm phương án cải thiện cơ cấu này, bằng cách thiết lập một "bản đồ chuỗi cung ứng dược phẩm" cụ thể.Để đa dạng hóa chuỗi cung ứng, các nước cho rằng cần hoàn chỉnh một cách cân bằng chế độ cấp phép dược phẩm ở mỗi nước. Các bên đã thảo luận về phương án cải thiện chế độ đa dạng để vừa đảm bảo tính an toàn của dược phẩm, vừa tăng cường tính ổn định chuỗi cung ứng.Ngoài ra, việc thiết lập chuỗi cung ứng dược phẩm sinh học đáng tin cậy và bền vững là cần thiết để đẩy mạnh an ninh kinh tế. Do đó, các nước nhất trí trao đổi về chính sách, quy chế lẫn nhau.Các bên cũng quyết định tổ chức định kỳ hội nghị trong thời gian tới, tiếp tục tìm kiếm phương án nhằm tăng cường chuỗi cung ứng dược phẩm sinh học, đang nổi lên như một lĩnh vực an ninh kinh tế trọng tâm.