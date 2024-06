Mỹ chú ý động thái của Bắc Triều Tiên sau quyết định dừng hiệu lực thỏa thuận quân sự liên Triều của Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Liên quan tới việc Chính phủ Hàn Quốc quyết định đình chỉ toàn bộ hiệu lực của Thỏa thuận quân sự liên Triều ngày 19/9 và nối lại tập trận ở khu vực gần biên giới quân sự liên Triều, Phó phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ Sabrina Singh trong buổi họp báo thường kỳ ngày 5/6 (giờ địa phương) cho biết Mỹ đang tiếp tục tham vấn với các đối tác trong khu vực như Hàn Quốc và Nhật Bản, chú ý theo dõi các hành động gần đây của Bắc Triều Tiên.Tuy nhiên, bà Singh từ chối đưa ra bình luận trực tiếp về quyết định đình chỉ hiệu lực Thỏa thuận ngày 19/9 của Seoul. Phó phát ngôn viên Lầu Năm góc cũng tránh trả lời trực tiếp về lý do Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin có phát biểu không ủng hộ việc Hàn Quốc nhập tàu ngầm hạt nhân.Vào ngày 1/6 vừa qua, tại Hội nghị cấp cao an ninh châu Á (Đối thoại Shangri-La) diễn ra tại Singapore, Bộ trưởng Austin đã phát biểu rằng Washington khó chấp nhận việc Seoul triển khai tàu ngầm hạt nhân.Mỹ và Anh đã quyết định và đang triển khai cung cấp tàu ngầm chạy bằng năng lượng nguyên tử được trang bị vũ khí thông thường cho Australia trên phương diện đồng minh an ninh ba bên AUKUS.