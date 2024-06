WHO xác nhận ca nhiễm virus cúm gia cầm H5N2 đầu tiên ở người

Photo : YONHAP News

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 6/6 (giờ địa phương) xác nhận đã phát hiện một ca nhiễm cúm gia cầm H5N2 đầu tiên ở người. Bệnh nhân sống tại Mexico, đã xuất hiện các triệu chứng sốt, tiêu chảy, rồi tử vong sau đó một tuần.Đây là ca nhiễm nhiễm virus H5N2 đầu tiên ở người trên toàn thế giới. Tuy nhiên, WHO cho biết vẫn chưa rõ virus lây nhiễm sang người theo đường nào, dù Mexico từng xuất hiện các ca cúm H5N2 trên gia cầm.Tổ chức Y tế thế giới đánh giá hiện tại, mức độ rủi ro với con người của loại virus này vẫn đang ở mức thấp, khác với virus H5N1.Vào tháng 3 và tháng 5 năm nay, tại Mỹ ghi nhận ba bệnh nhân nhiễm virus H5N1, là người làm việc ở công ty chăn nuôi hoặc tiếp xúc gần với bò sữa. Khi đó, WHO lo ngại virus H5N1 sẽ có rủi ro lây lan rộng nếu bắt đầu lây sang động vật có vú, và virus có thể tiến hóa tới mức lây được giữa người với người.Virus H5N2 và H5N1 đều thuộc cúm gia cầm nhóm A. Đối chiếu với các nghiên cứu trong thời gian qua, WHO nhận định khả năng hai virus này lây lan giữa người với người ở mức thấp, do những người bị nhiễm cúm gia cầm nhóm A không xảy ra hiện tượng lây cho người khác.