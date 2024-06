Tỷ lệ trẻ gặp vấn đề sức khỏe tinh thần nghiêm trọng tại Hàn Quốc tăng trong năm 2023

Photo : YONHAP News

Bộ Y tế và phúc lợi Hàn Quốc ngày 6/6 công bố kết quả "Điều tra toàn diện về tình hình trẻ em năm 2023". Cuộc điều tra lần này được tiến hành từ tháng 9-12 năm ngoái, đối với 5.753 hộ gia đình có trẻ dưới 18 tuổi trên toàn quốc (bao gồm 1.000 hộ nghèo), theo hình thức nhân viên điều tra trực tiếp tới thăm từng gia đình.Theo đó, tỷ lệ trẻ thừa cân, béo phì vượt 20%. Đặc biệt, tỷ lệ béo phì ở trẻ từ 9-17 tuổi là 14,3%, cao gấp 3,5 lần so với cuộc điều tra trước đó vào năm 2018.Tỷ lệ vận động mạnh ở trẻ em là 48,1%, được cải thiện hơn so với 5 năm trước (38,2%), nhưng thời gian ngủ của trẻ lại chỉ đạt 7,93 giờ/ngày, giảm so với 8,29 giờ/ngày cách đây 5 năm.Sức khỏe tinh thần của trẻ nhìn chung được cải thiện, nhưng số trẻ gặp vấn đề sức khỏe tinh thần nghiêm trọng lại tăng. Theo kết quả điều tra với trẻ 9-17 tuổi, trẻ không bị hoặc ít bị stress là 43,2%, tăng 8,7% so với 5 năm trước. Mức độ trầm cảm, bất an ở trẻ nhỏ là 1,77 điểm, giảm 0,11 điểm. Tuy nhiên, 1,2% trẻ bị stress quá mức, cao hơn so với mức 0,9% năm 2018, 4,9% từng có triệu chứng trầm cảm nghiêm trọng, 2% trẻ có ý định tự sát.Thời gian sử dụng thiết bị điện tử của trẻ từ 0-8 tuổi có sự gia tăng. 27,5% trẻ sử dụng các thiết bị như điện thoại thông minh, máy tính, máy tính bảng hơn 1 giờ vào ngày thường và 36,9% vào cuối tuần, cao hơn rõ rệt so với năm 2018 (19,7% ngày thường và 24,2% cuối tuần). Ngược lại, thời gian xem tivi, đọc sách của trẻ lại giảm. 42,9% trẻ từ 9-17 tuổi muốn chơi với bạn bè sau giờ tan học, nhưng trên thực tế chỉ có 18,6% trẻ được chơi với bạn.Mức độ hài lòng về cuộc sống của trẻ đạt 7,14 điểm trên thang điểm tuyệt đối là 10 điểm, cao hơn hai cuộc điều tra trước đó vào năm 2013 (6,1 điểm) và 2018 (6,57 điểm).Bộ Y tế và phúc lợi phân tích mức độ hài lòng về cuộc sống của trẻ tăng nhờ sự đầu tư tập trung của Chính phủ vào lĩnh vực trẻ em trong suốt thời gian qua. Nhìn chung các chỉ số về phát triển thể chất, quan hệ gia đình, bạn bè, về an toàn, môi trường vật chất cho trẻ em đều đang được cải thiện. Trong khi đó, một số chỉ số về béo phì, hay rủi ro sức khỏe tinh thần đang xấu đi, cần có chính sách đẩy mạnh các hoạt động thể chất và đảm bảo quyền được vui chơi cho trẻ.Dựa trên kết quả điều tra trên, Bộ Y tế và phúc lợi sẽ lập Kế hoạch cơ bản về chính sách trẻ em lần ba (2025-2029). Bộ cũng quyết định rút ngắn chu kỳ điều tra từ 5 năm xuống 3 năm một lần.