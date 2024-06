Cơ quan tuần duyên Hàn-Mỹ-Nhật tổ chức diễn tập chung đầu tiên trên biển phía Đông

Photo : YONHAP News

Hãng tin Kyodo của Nhật Bản ngày 6/6 đưa tin cho biết cơ quan an ninh hàng hải của ba nước Hàn-Mỹ-Nhật đã tổ chức cuộc tập trận chung đầu tiên trên vùng biển phía Đông.Theo hãng tin trên, Cơ quan Cảnh sát biển Hàn Quốc, Lực lượng Tuần duyên Mỹ và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản cùng ngày đã diễn tập cứu hộ trên vùng biển phía Đông, bên ngoài vùng lãnh hải Nhật Bản, phía Bắc thành phố Maizuru thuộc tỉnh Kyodo.Cuộc tập trận được diễn ra với tình huống giả định là hai tàu chở hàng của Hàn Quốc và Mỹ va chạm và bị cháy, khiến 10 thuyền viên phải nhảy xuống biển. Sau đó, 280 người thuộc cơ quan tuần duyên của ba nước huy động 3 tàu thuyền và máy bay trực thăng triển khai hoạt động cứu hộ.Tại Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ-Nhật diễn ra tại Trại David (bang Maryland, Mỹ) vào tháng 8 năm ngoái, lãnh đạo của ba nước đã thành lập Khung hợp tác an ninh hàng hải ba bên. Theo đó, cơ quan tuần duyên của ba nước trong tháng 5 vừa qua đã ký kết ý định thư hợp tác với nội dung tăng cường hệ thống phối hợp và đảm bảo an ninh hàng hải khu vực châu Á-Thái Bình Dương.Đài Phát thanh và truyền hình NHK của Nhật Bản phân tích rằng cuộc diễn tập lần này của ba nước nhằm mục đích tăng cường hợp tác trong bối cảnh Trung Quốc đang gia tăng các hoạt động trên biển.