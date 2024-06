Bóng bay chứa truyền đơn của tổ chức dân sự Hàn Quốc đã bay sang phía miền Bắc

Photo : YONHAP News

Một nguồn tin quân đội Hàn Quốc ngày 7/6 cho biết đã phát hiện được bóng bay chứa truyền đơn do tổ chức dân sự của người tị nạn Bắc Triều Tiên tại miền Nam thả ở khu vực phía Bắc tỉnh Gyeonggi, một số bóng bay đã bay được sang phía miền Bắc.Tuy nhiên, quân đội vẫn chưa phát hiện được Bắc Triều Tiên có biện pháp nào đáp trả, như thả thêm bóng bay chứa chất thải sang phía miền Nam, phóng tên lửa đạn đạo. Một quan chức Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết cơ quan này vẫn đang duy trì phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan về vụ tổ chức dân sự thả truyền đơn sang Bắc Triều Tiên, nỗ lực quản lý tình hình.Quan chức trên nhấn mạnh Bộ Thống nhất đang tiếp cận vấn đề này căn cứ theo quyết định của Tòa án Hiến pháp đưa ra vào tháng 9 năm ngoái, đó là việc thả truyền đơn sang miền Bắc thuộc về quyền tự do ngôn luận của người dân.Trước đó, Chủ tịch tổ chức dân sự Liên minh vận động vì tự do Bắc Triều Tiên Park Sang-hak cho biết tổ chức này đã thả 10 bóng bay cỡ lớn chứa 200.000 truyền đơn từ thành phố Pocheon, tỉnh Gyeonggi sang phía miền Bắc vào lúc 0 giờ đến 1 giờ rạng sáng ngày 6/6, đồng thời công bố video liên quan.Ngày 26/5 vừa qua, Bắc Triều Tiên tuyên bố thả bóng bay chứa giấy vệ sinh và chất thải sang khu vực biên giới phía Hàn Quốc và khu vực trung tâm. Chỉ hai ngày sau, nước này bắt đầu thực hiện đúng như nội dung cảnh báo, đồng thời còn tấn công gây nhiễu hệ thống định vị toàn cầu (GPS).Chính phủ Seoul sau đó đã cảnh cáo sẽ có biện pháp đáp trả cứng rắn. Tới đêm ngày 2/6, Bình Nhưỡng ra tuyên bố dưới danh nghĩa Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Kim Kang-il, quyết định tạm dừng thả bóng bay sang miền Nam, nhưng cũng đồng thời đe dọa sẽ thả tiếp quả bóng bay khác chở gấp trăm lần lượng chất thải cũ nếu tổ chức dân sự miền Nam tiếp tục thả truyền đơn sang nước này.Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc hiện vẫn đang theo dõi chặt chẽ các dấu hiệu khiêu khích của miền Bắc.