Photo : YONHAP News

Báo Yomiuri của Nhật Bản ngày 7/6 cho biết căn cứ theo kết quả phân tích hình ảnh vệ tinh của hãng vệ tinh tư nhân Planet Labs (Mỹ), đã có 4 tàu chở dầu của Bắc Triều Tiên vận chuyển xăng dầu từ cảng Vostochny miền Viễn Đông nước Nga về cảng Nampo của miền Bắc. Xăng dầu là mặt hàng bị hạn chế nhập khẩu vào Bắc Triều Tiên theo nghị quyết cấm vận của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.Kết quả phân tích này có sự tham gia của một chuyên gia người Nhật từng làm việc trong Ban chuyên gia của Ủy ban cấm vận Bắc Triều Tiên thuộc Hội đồng bảo an có nhiệm vụ giám sát việc thực thi nghị quyết cấm vận với miền Bắc.Đặc biệt, tàu chở dầu xuất hiện trong ảnh vệ tinh chụp ngày 1/4 có vẻ như là tàu "Yu Son", vốn đang bị liệt vào danh sách cấm vận của Hội đồng bảo an do nghi ngờ chuyển tải trái phép xăng dầu trên biển.Ngoài ra, theo trang web chuyên về thông tin vị trí tàu thủy có tên Marine Traffic, cả 4 tàu này đều đã tắt Hệ thống tự động nhận dạng tàu (AIS) trước và sau khi cập cảng Vostochny của Nga, được cho là nhằm xóa đường đi, che giấu việc chở xăng dầu từ Nga.Nghị quyết cấm vận năm 2017 của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc quy định mức trần nhập khẩu xăng dầu của Bắc Triều Tiên là 500.000 thùng. Điều phối viên liên lạc chiến lược thuộc Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ (NSC) John Kirby trong buổi họp báo tháng trước chỉ ra rằng chỉ riêng lượng xăng dầu mà Nga cung cấp cho miền Bắc trong tháng 3 vừa qua đã là 165.000 thùng, và nước này đã nhập khẩu vượt mức trần của cả năm.Nga và Bắc Triều Tiên đang thắt chặt quan hệ quân sự. Mặc dù cả hai nước đều phủ nhận, nhưng tờ báo Nhật Bản chỉ ra rằng Bình Nhưỡng đang cung cấp đạn dược cho Nga, để đổi lại được Matxcơva cung cấp xăng dầu.